Chorvátski odborári zvolali protesty proti návrhu dôchodkovej reformy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 20. októbra (TASR) - Niekoľko tisíc ľudí protestovalo v sobotu v hlavnom meste Chorvátska proti plánom vlády na zvýšenie veku odchodu do dôchodku na 67 rokov a proti zníženiu dôchodkov pre tých ľudí, ktorí sa rozhodnú pre predčasný odchod do dôchodku. Protesty zvolalo niekoľko odborárskych združení. Informovala o tom agentúra HINA.Vláda tento svoj návrh predložila parlamentu tento týždeň s tým, že navrhované zmeny by platili od roku 2033.Podľa odborárov však vládou navrhovaná reforma povedie k zníženiu životnej úrovne. Vyzývajú obnoviť dôchodkový vek na 65 rokov, zrušiť plány na zvýšenie veku odchodu do dôchodku pre dlhodobo poistených a stanoviť menej prísnu penalizáciu pre tých ľudí, ktorí sa rozhodnú pre predčasný dôchodok.Odbory sú aj proti znižovaniu príspevkov do prvého dôchodkového piliera, ktorý je založený na princípe solidarity, a proti zvyšovaniu príspevkov do druhého piliera, ktorý je založený na kapitalizačnom dôchodkovom sporení riadenom súkromnými penzijnými fondmi.Odbory avizovali, že začnú referendovú kampaň, ak vláda nepodporí ich požiadavky.Chorvátski odborári varujú, že ľudia, ktorí nebudú schopní pracovať až do 67. roku veku, dostanú dôchodky až o 20 percent nižšie. Upozorňujú tiež, že ľudia so 41 opracovanými rokmi nebudú môcť odísť do dôchodku skôr, než dovŕšia 62 rokov.Chorvátska vláda tento týždeň požiadala parlament, aby prijal právne normy, ktorými by od roku 2033 zvýšil vek odchodu do dôchodku. Navrhovanú reformu vláda obhajovala ako súčasť snáh o udržanie súčasného dôchodkového systému.Agentúra Reuters vo svojej správe citovala ekonomických analytikov, podľa ktorých v prípade, že nedôjde k zvýšeniu veku odchodu do dôchodku, je súčasný dôchodkový systém v Chorvátsku dlhodobo neudržateľný.