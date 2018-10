Štúdia tvrdí, že kanál Dunaj-Odra-Labe je realizovateľný

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 20. októbra (TASR) - Megalomanský projekt Dunaj-Odra-Labe má ekonomický zmysel. Tvrdí to štúdia o jeho uskutočniteľnosti, ktorá sa chystala dva roky. Navrhuje však realizovať dielo bez napojenia Labe. Projekt s prípojkou na Labe jeho posudzovatelia označili za rizikový.Splavnenie troch riek dlhodobo presadzuje aj český prezident Miloš Zeman. Preto sa niekedy navrhované dielo označuje aj akoOd začiatku má však aj početných odporcov. Dielo pokladajú za veľmi drahé. Celkové investičné náklady prepojenia troch riek by dosiahli 582 miliárd Kč (22,50 miliardy eur). Na spojenie Dunaja len s Odrou by bolo treba 281 miliárd Kč. Portál iDNES sa odvoláva na vyjadrenie českého ministra dopravy Dana Ťoka.Výsledky štúdie prerokuje monitorovací výbor zložený zo zástupcov ministerstiev, univerzít, krajov a zainteresovaných subjektov, vrátane Slovenska a Poľska. Po nich sa k projektu vyjadria aj ďalšie zainteresované komisie, úrady vlády.Prezident Zeman stavbu kanála dlhodobo presadzuje. Hovorí aj o zapojení Číny. „Mojím snom by bolo, aby sa Čína podieľala na výstavbe kanála Dunaj-Odra“, povedal v roku 2015. Podľa českého prezidenta by výstavba vodnej cesty dlhej 380 kilometrov priniesla na 15 rokov 60.000 pracovných miest.(1 EUR = 25,867 CZK)