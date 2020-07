Chorvátsko a Bulharsko vstúpili do čakárne pre prijatie eura

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.7.2020 (Webnoviny.sk) - Chorvátsko a Bulharsko urobili dôležitý krok smerom k prijatiu spoločnej európskej meny. Ministri financií 19 členských krajín eurozóny a šéfka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardová odsúhlasili prijatie týchto dvoch členských krajín Európskej únie do systému výmenných kurzov ERM II, čiže do čakárne na prijatie eura.Pred prijatím spoločnej meny nesmie kurz meny členského štátu EÚ najmenej dva roky fluktuovať voči euru o viac ako 15 percent nahor alebo nadol. Dohoda o prijatí bulharského leva a chorvátskej kuny do systému ERM II bola založená na "pevných záväzkoch" oboch krajín realizovať udržateľnú ekonomickú konvergenciu, uviedla ECB vo vyhlásení.Naposledy sa eurozóna rozšírila v roku 2015, kedy sa jej členom stala Litva. Euro vzniklo v roku 1999 a doteraz ho prijalo 19 členských krajín Európskej únie.