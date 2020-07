Ženy nad 80 rokov budú mať v roku 2070 podľa výskumu najväčší podiel v slovenskej populácii

Muži budú na tom podobne

Podpriemerná ekonomická situácia

12.7.2020 - Ženy nad 80 rokov budú v roku 2070 tvoriť percentuálne najväčšiu časť slovenskej populácie. Vyplýva to z výskumu agentúry Európskej únie (EÚ) Eurostat, ktorý uskutočnila pri príležitosti Svetového dňa populácie.Z analýzy tiež vyplýva, že slovenské domácnosti hospodária s menším príjmom ako priemer EÚ a nižšia je aj ich spotreba. Podľa údajov Eurostatu takmer sto percent obyvateľov Slovenskej republiky tvoria jej štátni príslušníci.Aj keď v súčasnosti ženy nad osemdesiat rokov netvoria ani tri percentá z celkového počtu obyvateľstva, v roku 2070 by to malo byť takmer deväť percent.V prípade mužov spadajúcich do tejto vekovej skupiny je percentuálny nárast podobný, a to zo súčasného jedného percenta na takmer šesť.Takáto demografická zmena je spôsobená aj tým, že zatiaľ čo v roku 1960 na Slovensku pripadali tri narodené deti na jednu ženu v súčasnosti je to len 1,5.Situácia sa síce má mierne zlepšovať od roku 2000, keď bola úroveň súhrnnej plodnosti mierne nad číslom jedna, no ani v roku 2070 by pri súčasnom nastavení Slovensko nedosiahlo úhrnnú plodnosť na úrovni dva.Z analýzy Eurostatu tiež vyplýva, že ekonomická situácia slovenských domácností nedosahuje európsky priemer.Disponibilný príjem domácnosti, ktorý predstavuje sumu zložiek hrubého príjmu všetkých členov domácnosti, je na úrovni 71 percent priemeru EÚ. Spotreba na obyvateľa činí 74 percent z priemeru európskej dvadsaťsedmičky.Podľa dát, ktoré má Eurostat k dispozícií, sú obyvatelia Slovenska takmer absolútne aj jeho občanmi. Podľa agentúry 98,6 percenta obyvateľstva Slovenska tvoria jeho štátni príslušníci. Jedno percento sú občania iných krajín EÚ a 0,4 percenta občania mimo EÚ.Na Slovensku žije aktuálne približne 5,5 milióna obyvateľov, čo predstavuje 1,2 percenta populácie celej Únie. Hustota obyvateľstva je 112 ľudí na kilometer štvorcový.