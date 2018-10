Chorvátsko dementovalo špekulácie, ktoré sa šírili medzi migrantmi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Záhreb 23. októbra (TASR) - Špekulácie o tom, že Chorvátsko vpúšťa do krajiny ilegálnych prisťahovalcov a umožňuje im pokračovať ďalej do krajín západnej Európy, ktoré sa rozšírili medzi migrantmi v Bosne a Hercegovine, ako aj v Srbsku, dementovalo v utorok chorvátske ministerstvo vnútra.Z jeho stanoviska vyplýva, že chorvátska polícia v súlade s národným i európskym právom neumožňuje ilegálne prekročenie štátnej hranice, ktorá je súčasne vonkajšou hranicou Európskej únie.Celkove stovky migrantov vrátane detí strávili noc na utorok pod holým nebom vo viacerých lokalitách neďaleko bosnianskej hranice s Chorvátskom, aby vystupňovali tlak na tamojšie orgány v nádeji, že sa im umožní prekročenie hraničnej čiary.Do Bosny a Hercegoviny dorazilo podľa oficiálnych údajov tamojšej polície od začiatku roka takmer 20.000 ilegálnych prisťahovalcov, 13.000 sa úradom podarilo zadržať, vyplýva z informácií tlačovej agentúry MTI. V krajine sa aktuálne zdržiava štyri-päť tisícok migrantov, a to zväčša v okolí Bihaču. Bosnianske úrady považujú za najväčší problém fakt, že čiernohorská i srbská polícia migrantom nebráni v prekročení hraníc.