Gojkovičová v ruskej Dume: Srbsko nechce vstúpiť do NATO

Predseda chorvátskeho parlamentu Gordan Jandrokovič a predsedníčka srbského parlamentu Maja Gojkovičová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 23. októbra (TASR) - Srbsko nechce a nechystá sa vstúpiť do Severoatlantickej aliancie vzhľadom na svoje dejiny spojené s týmto vojenským blokom. Vyhlásila to v utorok v ruskej Štátnej dume predsedníčka srbského parlamentu Maja Gojkovičová.Srbský parlament podľa nejrozhodol o vojenskej neutralite krajiny.povedala Gojkovičová, ktorú citovala agentúra TASS.Podľa nedávnych prieskumov verejnej mienky 62 percent opýtaných Srbov dosiaľ neodpustilo NATO bombardovanie bývalej Juhoslávie v roku 1999. Proti vstupu Srbska do NATO sa vyslovilo 84 percent respondentov.