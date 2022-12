Chorvátsko dostalo od EÚ zelenú, od januára 2023 definitívne vstúpi do schengenského priestoru

Schengenský priestor je najväčšou zónou voľného pohybu na svete. Momentálne ho tvorí 26 krajín, 22 štátov EÚ plus Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko. Takmer 1,7 milióna ľudí žije v jednej schengenskej krajine a pracuje v inej. Každý deň prekročí vnútornú hranicu približne 3,5 milióna ľudí.





8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Chorvátsko dostalo vo štvrtok „zelenú“, aby sa pripojilo ku krajinám patriacim do schengenského priestoru. Rozhodnutie o vstupe do tejto zóny bez kontroly totožnosti prišlo na štvrtkovom stretnutí ministrov vnútra Európskej únie v Bruseli.„Schengenský priestor sa rozrastá po prvý raz za viac ako desaťročie. Ministri schválili členstvo Chorvátska od 1. januára 2023,“ uviedla na Twitteri Česká republika, ktorá je predsedníckou krajinou EÚ.O ďalších kandidátskych krajinách pre vstup do Schengenu, Bulharsku a Rumunsku, sa bezprostredne nehovorilo.