Sneženie aj poľadovica, meteorológovia vydali výstrahy pre viaceré okresy Slovenska

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred snežením aj poľadovicou. Výstrahy platia pre viaceré okresy na strednom i východnom Slovensku platia od 9. decembra od 11:00 do 10. decembra do 10:00. SHMÚ o tom informuje na svojej webstránke.Výstraha druhého stupňa pred snežením je vydaná na piatok pre okresy Rožňava, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Brezno i Banská Bystrica. Pre ostatné okresy strednej časti Slovenska a západné okresy východného Slovenska je vydaná výstraha prvého stupňa pred snežením.Výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou sú vydané na piatok i sobotu, a to opäť pre viaceré stredoslovenské i východoslovenské okresy.