Chorvátsko hlási výrazný nárast zahraničných turistov, len zo Slovenska ich bolo vyše 100-tisíc

12.9.2021 (Webnoviny.sk) - Zo Slovenska pricestovalo v auguste do Chorvátska 112-tisíc turistov a ich počet medziročne vzrástol o 58 percent. Riaditeľ zastúpenia Chorvátskeho turistického združenia (CHTZ) pre Českú republiku a Slovensko Dubravko Miholić považuje tieto údaje za potvrdenie toho, že slovenskí turisti majú trvalý záujem o Chorvátsko ako obľúbené miesto na dovolenku."Vážime si to, chceme ďalej rozvíjať turistickú ponuku a zvyšovať kvalitu služieb, aby sme uspokojili rastúci záujem o Chorvátsko u návštevníkov zo Slovenskej republiky," uviedol Miholić.Chorvátsko zaznamenalo za osem mesiacov 2021 spolu 10,7 milióna turistov, ich počet sa medziročne zvýšil o 56 percent. V krajine pri Jadranskom mori za uvedené obdobie strávili 67,9 milióna nocľahov pri náraste o 43 percent.Podľa informácií chorvátskeho ministerstva cestovného ruchu a športu v auguste evidovali 4,3 milióna turistov, čo je medziročne viac o 59 percent. Počet prenocovaní návštevníkov dosiahol 30,7 milióna a oproti tomu istému mesiacu v roku 2020 sa zvýšil o 46 percent. Zároveň to predstavovalo 93 percent z počtu nocľahov turistov v predpandemickom auguste 2019.Zahraniční turisti absolvovali v Chorvátsku v uplynulom mesiaci 26,7 milióna nocľahov a domáci štyri milióny. Väčšinu zahraničných návštevníkov pritom tvorili Nemci, ktorých počet vzrástol o 83 percent na 1,1 milióna. Poliakov bolo 338-tisíc (rast o sedem percent), Rakúšanov 317-tisíc (viac o 182 percent), Čechov 250-tisíc (plus 30 percent), Slovincov 239-tisíc (rovnako ako vlani) a Talianov 205-tisíc (rast o 100 percent).V Chorvátsku je v súčasnosti asi 680-tisíc turistov, čo je rovnaký počet ako pred rokom. "Chceme pokračovať rovnakým tempom, aby sme ďalej posilnili hospodárstvo a zaistili pre budúci rok pre odvetvie cestovného ruchu ešte lepšiu východiskovú pozíciu," povedala ministerka cestovného ruchu a športu Nikolina Brnjac.Riaditeľ CHTZ Kristjan Staničić informoval, že na posezónne obdobie pripravili niekoľko aktivít na posilnenie motivácie domácich a zahraničných hostí na cestovanie a poznávanie Chorvátska aj po ukončení letnej sezóny.