Svetové spoločnosti očakávajú ekonomický rast, firmy sa chcú po pandémii zamerať na fúzie a akvizície

12.9.2021 (Webnoviny.sk) - Šesť z desiatich riaditeľov najväčších svetových spoločností očakáva, že globálna ekonomika bude v najbližších troch rokoch rásť. Také sú závery prieskumu firmy KPMG Lídri pritom označili za hlavnú postpandemickú stratégiu svojho rastu fúzie a akvizície ako aj vytváranie strategických aliancií. Okolo 90 percent z nich v prieskume potvrdilo, že v nasledujúcich troch rokoch plánuje realizovať takéto transakcie.Pandemickú situáciu riaditelia nevnímajú ako krízu, ale potenciál na investície. Väčšina má podľa prieskumu ambície zvýšiť počet svojich zamestnancov, no napriek tomu až 60 percent z nich uprednostňuje investície do technológií pred zvyšovaním kvalifikácie svojej pracovnej sily.Cestovné obmedzenia a práca na diaľku spôsobili, že mnohým nadnárodným spoločnostiam sa podarilo znížiť svoj negatívny vplyv na životné prostredie. V trende udržateľnosti chcú pokračovať, asi tretina do nej plánuje investovať viac ako 10 percent tržieb.