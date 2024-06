Chorvátsko očakáva rekordné množstvo turistov, obľúbenú destináciu navštevuje čoraz viac Slovákov

Viac než pol milióna Slovákov

Vývoj nových produktov cestovného ruchu

26.6.2024 (SITA.sk) - Počet návštevníkov v Chorvátsku sa s blížiacimi letnými mesiacmi zvyšuje. Platí to aj pre slovenských turistov, pre ktorých patrí krajina pri Jadranskom mori k najviac vyhľadávaným na dovolenku. Od začiatku tohto roka do 15. júna zaznamenalo Chorvátsko 5,14 milióna ubytovaných návštevníkov, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka viac o 6 %. Chorvátske turistické združenie (CHTZ) v utorok zároveň informovalo, že zo Slovenska prišlo už viac ako 55-tisíc hostí a ich počet medziročne vzrástol o 15 %. Vlani počas celého roka zavítalo do Chorvátska takmer 520-tisíc slovenských návštevníkov.Tohtoročný nárast záujmu turistov Chorváti pripisujú neustále sa zlepšujúcej turistickej infraštruktúre, väčšej ponuke ubytovacích možností, či v kempoch, súkromí, hoteloch alebo luxusných zariadeniach, ako aj predĺženiu sezóny o jarné a jesenné mesiace.Riaditeľ CHTZ pre Českú republiku a Slovensko Miodrag Mlačić je s priebežnými výsledkami návštevnosti turistov v Chorvátsku zatiaľ spokojný.„Výrazný nárast počtu hostí svedčí o tvrdej práci a odhodlaní všetkých, ktorí sa podieľajú na propagácii Chorvátska ako špičkovej cestovateľskej destinácie. Naším cieľom bolo vždy ponúkať nezabudnuteľné zážitky a tohtoročný úspech ukazuje, že sme na správnej ceste,“ uviedol.Aktuálne informácie o kultúrnom dianí, atrakciách, tipoch na výlety poskytuje mobilná aplikácia Explore Croatia, ktorú vytvorilo CHTZ.„Budúce plány zahŕňajú vývoj nových produktov cestovného ruchu, investície do trvalo udržateľných postupov a neustále zdokonaľovanie infraštruktúry, aby sa prispôsobila rastúcemu počtu návštevníkov pri súčasnom zachovaní zásad trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu v krajine," priblížil Miodrag Mlačić.Zámerom je podľa neho zabezpečiť, aby každý turista odchádzal z Chorvátska s „nezabudnuteľnými zážitkami a túžbou vrátiť sa". Zástupca CHTZ považuje za najdôležitejšie, aby každý hosť dostal hodnotu za svoje peniaze, teda kvalitný produkt alebo službu.