Letná strava má byť ľahká a výživná, radia odborníci

26.6.2024 (SITA.sk) - V letných mesiacoch by mala byť strava ľahká a ľahko stráviteľná, s nižšou energetickou hodnotou, pretože organizmus v tomto období nepotrebuje vytvárať toľko tepla ako v zime. Zároveň je dôležité, aby strava poskytovala dostatok živín.„Zložením má byť strava vyvážená a pestrá, mala by obsahovať dostatok celozrnných výrobkov, ovocia a zeleniny, nízkotučných mliečnych výrobkov, rýb, hydiny, zemiakov a strukovín,“ uviedla hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová Strava by mala mať menej jedál bohatých na tuky, najmä nasýtené tuky, a na jednoduché sacharidy. Slnečné žiarenie spotrebúva antioxidanty v organizme, ktoré je možné doplniť stravou.Vitamíny A, C, E a lykopén sú kľúčové. Vitamín A sa nachádza v mrkve, paradajkách, malinách, marhuliach, masle a rybách. Vitamín C zase nájdeme v ovocí ako čierne ríbezle, jahody, citrusové ovocie, kivi a černice, a v zelenine ako paprika, karfiol, kel či paradajky.Vitamín E obsahujú rastlinné tuky, oleje, zelenina, orechy a obilné klíčky. Výnimočným antioxidantom je aj lykopén, ktorý je obsiahnutý v paradajkách a červenom melóne.„Jedzte častejšie a v menších dávkach. Vyhýbajte sa ľahko kaziacim sa potravinám, ktoré môžu byť zdrojom infekcií, napríklad údeniny, mäkké salámy, majonézové šaláty či niektoré mliečne výrobky,“ radí vedúci odboru hygieny výživy bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov ÚVZ SR Marek Slávik. Nie je podľa neho vhodné jesť ani príliš veľa ani príliš málo.Niektorí seniori a diabetici v extrémnych teplotách strácajú chuť do jedla a mali by byť opatrní. Ľudia by mali nahradiť ťažké a výdatné jedlá väčším množstvom čerstvého ovocia a zeleniny. Vyberať si hlavne také, ktoré obsahujú veľa vody, ako napríklad melón.„Konzumujte potraviny, ktoré sú ľahko stráviteľné. Najvhodnejšie sú zeleninové šaláty, polievky, ryby alebo čerstvá zelenina. Z mäsa je najvhodnejšia hydina,“ dodáva M. Slávik.Počas letných horúčav neodporúča konzumovať ťažké a mastné jedlá, ktoré zaťažujú tráviaci systém a vyvolávajú pocity únavy či vyčerpania. Kalorickým jedlám by sme sa mali vyhýbať hlavne na večeru, pretože môžu spôsobiť nekvalitný spánok.„Dodržujte správny pitný režim a zabezpečte dostatočný príjem vody a minerálnych látok, ktoré sa pri vysokých teplotách strácajú najmä potením,“ uzatvára odborník.