Chorvátsko od 1. januára prejde na euro a vstúpi aj do schengenského priestoru

31.12.2022 (Webnoviny.sk) - Chorvátsko sa v nedeľu 1. januára 2023 stane ďalšou krajinou Európskej únie používajúcou menu euro a zároveň sa pripojí k štátom patriacim do schengenského priestoru.Ako referuje oficiálny web Európskej komisie , v eurozóne bude po vstupe Chorvátska 20 členských štátov Únie a dovedna 347 miliónov obyvateľov. V prípade Schengenu je to v poradí ôsme rozšírenie a vôbec prvé po 11 rokoch.Komisia uvádza, že euro prinesie chorvátskym občanom a podnikom praktické výhody. Uľahčí cestovanie a život v zahraničí, zvýši transparentnosť a konkurencieschopnosť trhov a uľahčí obchod.„Eurobankovky a euromince sa pre všetkých Chorvátov stanú hmatateľným symbolom slobody, pohodlia a príležitostí, ktoré EÚ umožňuje. Verejná podpora eura v eurozóne zostáva veľmi silná, pričom veľká väčšina občanov EÚ verí, že euro je dobré pre EÚ ako celok a pre ich vlastnú krajinu,“ uviedol výkonný orgán Európskej únie.Od 1. januára 2023 euro postupne nahradí kunu ako chorvátsku menu. Kuna sa bude vymieňať pri konverznom kurze jedno euro za 7,53450 chorvátskych kún. Tieto dve meny sa budú používať vedľa seba po dobu dvoch týždňov. Pri platbe v kunách bude výdavok v eurách. To umožní postupné stiahnutie kuny z obehu.Duálne zobrazovanie cien v kunách a eurách sa stalo povinným 5. septembra 2022 a bude platiť do 31. decembra 2023. S cieľom chrániť spotrebiteľov a riešiť ich obavy z neodôvodneného zvyšovania cien v období prechodu na euro bol taktiež zavedený etický kódex podnikania.Schengenský priestor zasa umožňuje 420 miliónom ľudí voľne cestovať medzi členskými krajinami bez toho, aby museli prechádzať hraničnými kontrolami.„Schengen je už viac ako 35 rokov priestorom hodnôt, slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Najmä v súčasnom geopolitickom a ekonomickom kontexte je schengenský priestor nástrojom stability, odolnosti a obnovy,“ dodala Komisia.