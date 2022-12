Viac ako polovica ľudí je nespokojná s fungovaním demokracie na Slovensku, mladšie ročníky to však vidia inak

Mladšie ročníky sú za demokratický režim

Viac ako polovica ľudí je nespokojná

Právo na život a sloboda prejavu

31.12.2022 (Webnoviny.sk) - S fungovaním demokracie na Slovensku je spokojných len 38 percent dospelej populácie. Vyplýva to z prieskumu agentúry Median SK, ktorý sa zaoberal vnímaním demokracie a základných ľudských práv a slobôd medzi obyvateľmi Slovenskej republiky (SR).Z prieskumu vyplýva, že polovica obyvateľov SR považuje súčasný režim na Slovensku za demokratický. Avšak až 42 percent obyvateľov deklaruje, že súčasný režim na Slovensku považuje za nedemokratický.Pri respondentoch, ktorí považujú súčasný režim na Slovensku za demokratický, ide častejšie o mladšie ročníky vo veku 18-39 rokov, ľudí so základným alebo vysokoškolským vzdelaním, obyvateľov Bratislavského a Trnavského kraja, alebo ľudí s najvyššími príjmami.Pri obyvateľoch SR, ktorí považujú súčasný režim na SR za nedemokratický, ide častejšie o ľudí vo veku 40 – 69 rokov, ľudí so stredoškolským vzdelaním, obyvateľov Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja.S fungovaním demokracie na Slovensku je spokojných len 38 percent dospelej populácie. Viac ako polovica ľudí deklaruje nespokojnosť.„Spokojné sú častejšie mladšie ročníky vo veku 30 – 39 rokov, ľudia s vysokoškolským vzdelaním, alebo obyvatelia Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja," konštatuje sa v správe z prieskumu. Naopak, nespokojní sú častejšie ľudia vo veku 40-69 rokov, ľudia so stredoškolským vzdelaním, obyvatelia Banskobystrického a Prešovského kraja, alebo živnostníci a pracujúci dôchodcovia.Obyvatelia SR považujú zo základných ľudských práv a slobôd za najdôležitejšie právo na život, osobnú slobodu alebo slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery alebo slobodu pohybu.Spomedzi základných politických práv považujú obyvatelia SR za najdôležitejšie slobodu prejavu a právo na informácie, právo účasti na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou zástupcov alebo právo zhromažďovať sa.