Piatok 20.2.2026
Meniny má Lívia
20. februára 2026
Chorvátsko odmietlo prepravu ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko
Do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprichádza ropa cez ropovod Družba a situácia s touto surovinou v regióne je problematická.
Chorvátsky minister hospodárstva Ante Šušnjar odmietol povoliť prepravu ruskej ropy do Maďarska a Slovenska prostredníctvom ropovodu chorvátskej spoločnosti JANAF. Zároveň naznačil, že Chorvátsko je pripravené obom krajinám pomôcť, avšak iba s ropou z neruských zdrojov, v súlade s legislatívou Európskej únie a sankčnými predpismi amerického úradu OFAC.
Chorvátsky server index.hr informoval o kroku Záhrebu v článku s názvom „Ako Chorvátsko zasadilo Putinovým užitočným idiotom vážnu ranu “, pripomína index.hu.
Šušnjar uviedol, že Jadranský ropovod prevádzkovaný spoločnosťou JANAF je schopný prepraviť 15 miliónov ton ropy ročne, čo prevyšuje kombinovanú kapacitu rafinérií Százhalombatta a Bratislava, takže neexistujú žiadne technické prekážky. Dodal, že prepravné poplatky tvoria len približne jedno percento z celkových nákladov na ropu.
Chorvátsky minister na platforme X poznamenal, že v tejto debate ide Maďarsku a Slovensku o cenu, ruská ropa je totiž približne o 30 percent lacnejšia ako alternatívne zdroje.
Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič potvrdil, že Chorvátsko je schopné garantovať 12 miliónov ton ropy ročne pre Maďarsko a Slovensko, čo by plne pokrylo rafinérske potreby oboch krajín, píše index.hu.
Maďarsko nežiada Chorvátsko o nejakú láskavosť tým, že povolí prepravu ruskej ropy Jadranským ropovodom. Ide o povinnosť Európskej únie v prípade, že by sa tranzit ropovodom komplikoval, prípadne stal nemožným. Podľa agentúry MTI to vyhlásil v utorok maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
Do Maďarska a na Slovensko od 27. januára neprichádza ropa cez ropovod Družba a situácia s touto surovinou v regióne je problematická. Ropná spoločnosť MOL sa preto obrátila na maďarské ministerstvo energetiky so žiadosťou o uvoľnenie strategických zásob ropy. Podľa MOL-u môže byť v prvom kole potrebné uvoľniť štvrť milióna ton strategických ropných rezerv.
