Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 20.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lívia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

20. februára 2026

Prezident Pellegrini rokoval v Indii s premiérom Módím, Slovensko chce s krajinou posilniť spoluprácu – VIDEO, FOTO


Tagy: Minister školstva Prezident SR samit Umelá inteligencia

Prezident Peter Pellegrini v piatok v indickom Naí Dillí rokoval s premiérom Naréndrom Módím. Ako informovala



Zdieľať
69972aac12af9660458159 676x451 20.2.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v piatok v indickom Naí Dillí rokoval s premiérom Naréndrom Módím. Ako informovala Kancelária prezidenta SR, išlo o historicky prvé prijatie slovenskej hlavy štátu v sídle indického predsedu vlády.

Strategický partner


„Som rád, že sme tento moment využili na posilnenie našich vzťahov a novú energiu pre konkrétne výsledky,“ uviedol po stretnutí Pellegrini. Podľa jeho slov sa potvrdilo, že India je náš strategický partner, pričom predmetom spoločného rozhovoru boli okrem iného aj obchodné vzťahy medzi Slovenskom a Indiou, ktoré majú rastúcu tendenciu.

„Zhodli sme sa, že tento rast má pokračovať, a že chceme podporiť nové investície, prepojenie firiem a projekty s vyššou pridanou hodnotou, aby sa spolupráca premietla do pracovných miest a technologického rozvoja,“ zdôraznil prezident.

AI samit


Premiérovi Módímu zároveň Pellegrini pogratuloval k AI Impact Summitu, na ktorom sa zúčastnil a vystúpil aj s príhovorom. „Hovorili sme aj o tom, že Slovensko má dobré predpoklady budovať dôveryhodnú AI infraštruktúru: stojíme na stabilnej nízkouhlíkovej energii a rozvíjame vlastné výpočtové kapacity,“ poznamenal Pellegrini.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Na rokovaní sa s Módím dohodli, že Slovensko a India si budú vymieňať skúsenosti, expertov i študentov, aby viac prepájali ľudí, univerzity a firmy. Spomenuli pritom tiež prvý slovenský CubeSat skCUBE, ktorý bol do vesmíru vynesený práve z Indie.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Spolu vieme dosiahnuť veľké veci,“ skonštatoval prezident, ktorý sa počas trojdňovej pracovnej cesty do Indie zúčastnil na medzinárodnom samite o umelej inteligencii a stretol sa aj s indickou prezidentkou Draupadí Murmu aj ďalšími svetovými lídrami.

Udržateľné energetické zázemie


Na AI Impact Summite sa zúčastnil takisto minister školstva Tomáš Drucker, ktorý tam predstavil ambíciu Slovenska zaradiť sa medzi európskych lídrov v praktickej aplikácii umelej inteligencie naprieč verejným sektorom, školstvom aj priemyslom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Minister zdôraznil, že v ére umelej inteligencie nie je rozhodujúca veľkosť krajiny, ale schopnosť konať rýchlo, koordinovane a s jasným cieľom.

„V ére AI nerozhoduje veľkosť krajiny, ale rýchlosť, koordinácia a jasnosť cieľa. Nestačí budovať len fyzické diaľnice, hoci ich potrebujeme, ale aj tie digitálne,“ uviedol minister školstva.

Dôležitým predpokladom rozvoja umelej inteligencie je podľa Druckera aj stabilné a udržateľné energetické zázemie. To vytvára priaznivé podmienky pre budovanie dátových centier a výpočtovej infraštruktúry v rámci Európskej únie. Slovensko má podľa ministra vďaka vysokému podielu jadrovej energie výhodu, ktorú rezort školstva podporil aj Akčným plánom podpory vzdelávania, výskumu a prípravy ľudských zdrojov v jadrovom odvetví.

Kľúčovým pilierom slovenskej stratégie je však vzdelávanie. „Skutočným základom v oblasti umelej inteligencie nie je hardvér, ale ľudia. Preto systematicky integrujeme umelú inteligenciu do celého vzdelávacieho systému, od základných škôl až po univerzity,“ zdôraznil Drucker.


Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini rokoval v Indii s premiérom Módím, Slovensko chce s krajinou posilniť spoluprácu – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister školstva Prezident SR samit Umelá inteligencia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Matovičovci prinášajú riešenia na zvrátenie prepadu Slovenska v protikorupčných rebríčkoch – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Chorvátsko odmietlo prepravu ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 