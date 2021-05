Chorvátsko sa otvára pre zaočkovaných cestujúcich, o vakcinácii však musíte mať potvrdenie

Neočkovaní návštevníci potrebujú test

Výnimka platná pre deti

3.5.2021 (Webnoviny.sk) - Osoby, ktoré absolvovali očkovanie dvomi dávkami proti ochoreniu COVID-19 a majú o tom potvrdenie, nemusia pri vstupe do Chorvátska predkladať negatívny antigénový alebo PCR test. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informovalo na svojej webovej stránke.Výnimku z predkladania negatívneho testu majú aj osoby, ktoré v priebehu posledných šiestich mesiacov ochorenie COVID-19 prekonali. Ako dôkaz o prekonaní choroby musia mať cestujúci potvrdenie od lekára, ktoré musí byť staršie ako 14 dní. Vystavené musí byť v anglickom alebo chorvátskom jazyku.„Za moment prekonania ochorenia COVID-19 sa rozumie deň nasledujúci po dni ukončenia izolácie alebo v prípade vykonania dôkazu protilátok triedy IgG protilátkovým testom (starším ako 14 dní od laboratórneho testu),“ uvádza rezort diplomacie.Osoby, ktoré dostali aspoň jednu očkovaciu dávku sa musia pri vstupe do krajiny preukázať potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, ktoré musí byť staršie ako 180 hodín. Pre ostatných cestujúcich platí povinnosť preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom, ktoré nesmú byť staršie ako 48 hodín.V platnosti tiež ostáva aj desaťdňová karanténa, ktorú možno ukončiť negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu v Chorvátsku. Porušenie samoizolácie v Chorvátsku sa trestá pokutou vo výške 1 100 eur.Výnimky z predkladania výsledku testovania majú deti do siedmich rokov, ktoré cestujú s rodičmi a tiež osoby tranzitujúce cez územie krajiny, ktoré sa v Chorvátsku nezdržia viac ako 12 hodín. Presný zoznam výnimiek sa nachádza na webovej stránke chorvátskeho ministerstva vnútra.