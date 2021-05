Odborári navrhujú odpustiť úroky pri odklade splácania úverov, Slovensko nesmie zaspať na vavrínoch

Vládni činitelia by mali spraviť viac

Navrhujú zrušiť DPH

3.5.2021 (Webnoviny.sk) - Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ) navrhuje odpustiť úroky pri odklade splácania úverov v súvislosti s koronavírusom . Vyplýva to z jej návrhov krátkodobého charakteru na obnovu ekonomiky po pandemickej kríze.Aj toto opatrenia má podľa KOZ zabezpečiť, aby Slovensko nezaspalo na vavrínoch a urobilo všetky potrebné opatrenia vopred na záchranu ekonomicky zdravého štátu.V podobne priaznivej epidemiologickej situácii bolo Slovensko podľa KOZ už aj pred druhou vlnou pandémie v lete minulého roka. Avšak prijímané kompenzačné zdravotné a ekonomické opatrenia, slabá podpora od štátu smerujúca k prekonaniu koronakrízy, sa ukázali ako nedostatočné.KOZ SR preto v tejto súvislosti upozorňuje vládnych činiteľov, aby urobili viac, pretože nielen zdravotné, ale aj ekonomické a sociálne dopady COVID-krízy sa v plnej miere prejavia v každodennom živote obyvateľov Slovenska.„Na základe analýzy opatrení, ktoré sú už zavedené do praxe, ale nefungujú, alebo fungujú zle, sme vypracovali krátkodobú stratégiu pretavenú do návrhov, ako by mala byť pandemická situácia riešená z nášho pohľadu, a to v prepojenosti na naše už minulý týždeň predstavené Desatoro pokoronových opatrení,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško. KOZ okrem spomínaného návrhu navrhuje aj personálne posilniť regionálne úrady verejné zdravotníctva, testovať obyvateľov len cielene, a to PCR testami, resp. LAMP testami. Tiež zavedenie pandemickej OČR pre rodiča vo výške 100 percent jeho čistej mzdy v prípade, že školy a škôlky budú zatvorené z nariadenia štátu.Zavedenie PN počas pandémie vo výške 100 percent čistej mzdy pre zamestnancov v tzv. červenej línii či v prípade, ak je vyhlásená pandémia, automaticky zrušiť DPH na zdravotnícke a ochranné pomôcky.