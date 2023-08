Chorvátsko vyčlenilo milión eur na odmínovanie na Ukrajine, pomôže najmä farmárom

1.8.2023 (SITA.sk) - Chorvátsko vyčlenilo milión eur na odmínovanie poľnohospodárskej pôdy na Ukrajine. Ukrajinská ministerka hospodárstva Julia Svyrydenková informovala, že zdroje pôjduobnoviť prácu v ukrajinských regiónoch najviac postihnutých vojnou. Uvádza to spravodajský portál Kyiv Independent.Projekt sa začal v marci a je určený na podporu malých farmárov, ktorí majú menej ako 300 hektárov pôdy, alebo rodín, ktoré si pestujú potraviny pre seba. Iniciatíva pokračuje v Charkovskej oblasti a mala by sa rozšíriť do Chersonskej a Mykolajivskej oblasti.Počas ruskej vojny na Ukrajine sa tam obete v dôsledku výbuchov mín stali bežným javom.V októbri sa v chorvátskom Záhrebe uskutoční konferencia o humanitárnom odmínovaní Ukrajiny. „Skúsenosti, odborné znalosti a výrobné kapacity Chorvátska sú príkladom pre mnohé iné krajiny. Mať takýchto partnerov je preto veľmi cenné,“ vyjadrila sa Svyrydenková.