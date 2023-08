Mrakodrap v Moskve opäť poškodil bojový dron, z útoku viní Ukrajinu

Protivzdušná obrana zostrelila drony

Ukrajina sa nepriznala

1.8.2023 (SITA.sk) - Mrakodrap v obchodnej štvrti v ruskej Moskve znova zasiahol dron. Ako informuje spravodajský portál BBC, oznámil to moskovský starosta Sergej Sobianin. Cez noc Rusi zneškodnili niekoľko bezpilotných lietadiel a jedno podľa neho vletelo do tej istej budovy v komplexe v Moskve City, ktorá sa stala terčom už v nedeľu. Poškodená je fasáda na 21. poschodí. Z miesta nehlásia zranenia.Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že dva drony zostrelila protivzdušná obrana v Moskovskej oblasti. Ďalší dron narazil do budovy v Moskve City po použití prostriedkov elektronického boja. Rezort z útoku znova obvinil Ukrajinu. Kyjev zvyčajne takéto obvinenia nekomentuje.Incident podľa štátnych tlačových agentúr viedol ku krátkemu zastaveniu prevádzky letiska Vnukovo.Moskva opakovane obviňuje Ukrajinu z útokov dronmi na ruské územie. Ukrajina sa k týmto útokom nepriznala, jej prezident Volodymyr Zelenskyj však v nedeľu povedal, že útoky na ruskom území sú „nevyhnutný, prirodzený a absolútne spravodlivý proces“ vojny.