Chorvátsky generálny prokurátor odstúpil z funkcie pre členstvo v Slobodomurárskej lóži

20.2.2020 (Webnoviny.sk) - Chorvátska vláda vedená konzervatívnym Chorvátskym demokratickým spoločenstvom (HDZ) vo štvrtok prijala rezignáciu generálneho prokurátora Dražena Jeleniča. Ten sa rozhodol ponúknuť svoj odchod v stredu po tom, ako ho na to samotná vláda vyzvala.Problémom bolo podľa vlády to, že - ako sa ukázalo - Jelenič je členom Slobodomurárskej lóže. "Rád by som zdôraznil, že to neznamená, že generálny prokurátor postupoval protizákonne alebo nevykonával svoje povinnosti objektívne a nezávisle. Ale na tomto poste nemôžeme mať žiadne pochybnosti o nezávislosti či objektivite," vysvetľoval niekoľkodňovú vládnu kampaň za odstúpenie Jeleniča chorvátsky premiér Andrej Plenkovič.Slobodomurári sú medzinárodnou organizáciou, ktorá vznikla na začiatku 18. storočia s cieľom podporovať sociálnu spravodlivosť a dobročinnosť.Veľmi málo sa verejne prezentuje, a aj preto je opradená tajomstvom a existuje okolo nej množstvo konšpiračných teórií, podľa ktorých sa toto spoločenstvo snaží tajnými cestami ovládnuť svet.K slobodomurárom patrili tak rozdielne osobnosti, ako napríklad československí politici Milan Rastislav Štefánik, Edvard Beneš a Jan Masaryk, britský premiér Winston Churchill, zakladateľ moderného Turecka Mustafa Kemal Atatürk či americkí prezidenti George Washington a Harry Truman.Členmi slobodomurárskych lóží boli aj ruský básnik Alexander Puškin, nórsky bádateľ Roald Amundsen, skladatelia Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart a Franz Liszt, spisovatelia Oscar Wilde, Hermann Hesse, Mark Twain a Rudyard Kipling či filozof Jean-Jacques Rousseau.Do slobodomurárskej lóže patril aj taliansky expremiér Silvio Berlusconi, ktorého však odtiaľ vyhodili v roku 1981, a tiež nórsky krajne pravicový terorista Anders Breivik, ktorého vylúčili po tom, čo v roku 2011 povraždil 77 ľudí.