Obyvatelia ukrajinskej obce zahádzali kameňmi autobusy s ľuďmi evakuovanými z Číny

20.2.2020 (Webnoviny.sk) - Obyvatelia obce Novi Sanžary v centrálnej časti Ukrajiny vo štvrtok zahádzali kameňmi autobusy s ukrajinskými občanmi, ktorých evakuovali z Číny v súvislosti s obavami zo šírenia nového koronavírusu.Vyše 70 Ukrajincov, ktorých previezli ukrajinské úrady z Číny, chceli umiestniť do sanatória v tomto meste, stretli sa však s veľkým odporom miestnych obyvateľov. Ako uvádza agentúra The Associated Press (AP), niektorí z miestnych vyzerali byť veľmi opití.Autobusy sa nakoniec dostali k zamýšľanému cieľu, ale trvalo im to cez cestné blokády a nahnevaných miestnych obyvateľov niekoľko hodín.Demonštranti na jednom z autobusov aj rozbili okno, cestujúcim sa však podľa ukrajinských médií nič nestalo. Jeden z demonštrantov sa dokonca pokúsil s autom vraziť do kordónu policajtov.Po zrážkach s nahnevanými miestnymi obyvateľmi museli hospitalizovať deviatich policajtov a jedného civilistu.