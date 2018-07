Chorvátsky premiér a ministri prišli na zasadanie vlády v dresoch

Chorvátsky futbalista Mario Mandžukič, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Záhreb 12. júla (TASR) - Státisíce Chorvátov oslavovali v noci na štvrtok v uliciach a námestiach miest i obcí triumfálny postup svojej futbalovej reprezentácie do finále svetového šampionátu 2018 v Rusku.Priamo v hľadisku v moskovských Lužnikách boli svedkami zaslúženého obratu v semifinálovom súboji s reprezentáciou kolísky futbalu Anglicka premiér Andrej Plenkovič, viacerí členovia jeho kabinetu, ako aj predseda parlamentu Gordan Jandrokovič. Prezidentke Kolinde Grabarovej-Kitarovičovej, ktorá futbalistov povzbudila už v doterajšom priebehu šampionátu, účasť tentoraz znemožnili pracovné povinnosti.Naopak, tisícky Chorvátov vycestovali na tento zápas na poslednú chvíľu. Finančné ústavy ponúkali rýchle úvery, cestovné kancelárie charterové lety. Letisko v Záhrebe hlásilo údajne tak silnú prevádzku, akú nezažíva ani počas vrcholu turistickej sezóny.Banky si pochvaľujú zvýšenie výberov hotovosti z bankomatov o 30 percent. Obrat v obchodoch, kaviarňach a stávkových kanceláriách sa zvýšil dokonca o 100 percent. Chorváti minuli v období MS vo futbale viac ako v predvianočnom čase. Predajne so suvenírmi hlásia, že sa vypredali už aj dresy futbalovej reprezentácie.Premiér a ministri prišli na štvrtkové zasadanie vlády v Záhrebe v dresoch futbalovej reprezentácie, ktorej výkon a postup ocenili potleskom.Premiér Plenkovič zdôraznil, že vo štvrtok má skutočne význam pozdrav "Dobré ráno" a spojenie talentu a sŕdc s disciplínou a inteligenciou, aké predviedli chorvátski reprezentanti, by si podľa neho mali osvojiť aj politici. Odborníci sa domnievajú, že najdôležitejším aspektom bude popri nevyhnutnej regenerácii psychologická príprava na tento súboj, v ktorom sa môže balkánska krajina stať novým svetovým šampiónom.