Násilníci z radov migrantov znemožňujú v Taliansku zakotvenie lode

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 12. júla (TASR) - Loď Diciotti talianskej pobrežnej stráže so 67 utečencami na palube čaká pred sicílskym prístavom Trapani na ďalšie pokyny rezortu vnútra v Ríme.Dôvodom je fakt, že taliansky minister vnútra Matteo Salvini, ktorý je momentálne na neformálnej schôdzke šéfov rezortov vnútra krajín EÚ v rakúskom Innsbrucku, očakáva zadržanie dvoch utečencov nachádzajúcich sa na palube uvedeného plavidla.Ide o jedného občana Ghany a jedného Sudánčana, ktorí sa predtým vyhrážali členom posádky inej talianskej lode z obáv pred vrátením do Líbye. Členovia posádky tohto plavidla sa podľa medializovaných správ uzavreli v priestoroch kapitána a informovali o situácii centrálu v talianskej metropole.Šéf rezortu vnútra zdôraznil, že loď nesmie zakotviť v prístave, kým nebudú dané záruky, že spomínaní "zločinci" strávia istý čas za mrežami a potom budú deportovaní do krajín pôvodu, vyplýva zo správy tlačovej agentúry APA.V Trapani protestovali proti kurzu súčasnej talianskej vlády v migračnej politike desiatky ľudí. Viacerí aktivisti siete #RestiamoUmani (Zostaneme ľudskí) odetí v červených tričkách si demonštratívne spútali ruky i nohy.