Chovanec: Ďalší balíček má pomôcť novej vláde s opatreniami pre firmy

Na snímke štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Rastislav Chovanec. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 8. októbra (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravuje tzv. tvrdý balíček opatrení, ktorý by mal pomôcť firmám na Slovensku a mal by byť akýmsi návodom pre novú vládu, ktorá vzíde z parlamentných volieb. Uviedol to v utorok na piatom ročníku Business Service Center Conference štátny tajomník MH SR Rastislav Chovanec.Rezort hospodárstva predstavil zatiaľ tri antibyrokratické balíčky opatrení. Ďalší by mal byť podľa slov Chovanca predstavený počas hodnotenia plnenia tých doterajších.priblížil Chovanec.Zároveň uviedol, že všetky opatrenia z balíčkov majú svoje termíny plnenia. "tvrdí Chovanec.Tiež vyčíslil, že ministerstvo dostalo viac 250 podnetov od všetkých zamestnávateľských združení.vyčíslil Chovanec.Zároveň avizoval, že na základe údajov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu je na Slovensku rozpracovaných päť investičných projektov, ktoré by mohli priniesť prácu pre 1200 ľudí v oblasti centier podnikových služieb. Nádej však vkladá do etablovaných centier, že budú schopné prijímať nové úlohy od materských spoločností a zvyšovať kvalitu služieb.podotkol Chovanec s tým, že centrá podnikových služieb podľa neho zvládnu prípadnú krízu aj nástup štvrtej priemyselnej revolúcie.dodal Chovanec.