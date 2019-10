Politik Biedroň zachránil dieťa a otca z horiaceho auta

Robert Biedroň, archívna snímka. Foto: wikimedia.org Foto: wikimedia.org

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 8. októbra (TASR) - Líder poľskej ľavicovej strany Jar Robert Biedroň zachránil dvojročného chlapa a jeho otca z horiaceho auta, za čo si niekoľko dní pred nedeľnými parlamentnými voľbami vyslúžil uznanie v celom politickom spektre Poľska. V utorok o tom informovala tlačová agentúra AP.Nehoda sa stala v pondelok večer v obci Tabor, južne od hlavného mesta Varšava, keď sa osobné auto zrazilo s kamiónom a začalo horieť. Biedroň bol svedkom havárie a pomohol otcovi aj dieťaťu uniknúť z plameňov, ale pomáhal im až do príchodu záchranárov, uviedli predstavitelia hasičského zboru.Miestni hasiči zverejnili na Facebooku fotografiu, na ktorej boli zachytení spolu s Biedroňom, a v texte ho chválili. Napísali, žeNie je jasné, či Biedroňov hrdinský čin pomôže v nedeľných parlamentných voľbách zlepšiť výsledok ľavicovej aliancie, do ktorej patrí aj Biedroňova ľavicovo-liberálna politická strana Jar (Wiosna). Aliancia je v prieskumoch verejnej mienky na treťom mieste a ďaleko zaostáva za vládnou nacionalistickou konzervatívnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá má podporu vyše 40 percent ľudí, a za centristickou Občianskou platformou (PO), ktorá je na druhej priečke.Biedroň je tiež občiansky aktivista, bojovník za práva osôb LGBT a publicista.Do pozornosti médií a verejnosti sa dostal, keď ako prvý politik otvorene sa hlásiaci k homosexualite získal v roku 2011 kreslo v parlamente. Vtedy bol mladý a charizmatický Biedroň pokladaný za stúpajúcu politickú hviezdu, ktorá by mohla oživiť poľskú politickú ľavicu. Tá totiž v minulých rokoch slabla, ale silnela vlna pravicového populizmu.Biedroňova popularita však upadla po niekoľkých chybných krokoch, napríklad nedodržal určité sľuby dané voličom.O Biedroňovej záchrannej akcii v utorok pochvalne informovali dokonca aj konzervatívni komentátori na sociálnych sieťach a pravicové médiá, dodala agentúra AP.