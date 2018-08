Chrípka v Banskobystrickom kraji nabrala na sile, chorých pribudlo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 26. augusta (TASR) - Výskyt akútnych respiračných ochorení(ARO) stúpol v Banskobystrickom kraji tento týždeň v porovnaní s predchádzajúcim len mierne (zvýšenie o 2,2 percent), no na väčšej sile nabral výskyt chrípky a jej podobných ochorení (CHPO). Odborníci upozorňujú, že v tomto prípade chorobnosť stúpla o 17 percent, čo predstavuje prepočítanú chorobnosť 30 na 100.000 obyvateľov Banskobystrického kraja.Najviac chorých na ARO bolo tento týždeň v okrese Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš a Revúca. Čo sa týka chrípky a jej podobných ochorení, je najvyšší počet pacientov v okrese Lučenec a Poltár. Ochorenia najviac postihli ekonomicky aktívne obyvateľstvo, ale aj najmenšie deti do piatich rokov a 6- až 14-ročné deti. Naopak, najmenej chorých je medzi seniormi.Ako informovala Mária Tolnayová, hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote hlásil tento týždeň sporadické ochorenie u dospelého muža z okresu Revúca na chabú parézu (obrnu).Pacient bol hospitalizovaný na neurologickom oddelení s anamnézou bolesti chrbta, slabosťou a parestéziami (tlak na určité nervy). Spôsobujú mravčenie, šteklenie, znecitlivenie, pálenie, či brnenie, v tomto prípade na dolných končatinách.dodala Tolnayová.