Trnavská univerzita otvára ďalší ročník vzdelávania starších

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 26. augusta (TASR) – Záujem starších o štúdium na Univerzite tretieho veku (UTV) na Trnavskej univerzite narastá. Uplynulý akademický rok ukončilo promóciou 145 absolventov, predminulý rok 119 a predtým 93. Aktuálne je možnosť podať si prihlášku na niektorý z jedno-, dvoj- alebo trojročných programov do 31. augusta.Najväčší záujem bol podľa informácií prorektorky pre vzdelávanie Viery Peterkovej o štúdium anglického jazyka, tiež o dejiny umenia a o etiketu a základy diplomatického protokolu. Preto sú zaradené aj pre nasledujúci akademický rok.Pre obdobie 2018/19 UTV otvára trojročné štúdium anglického, nemeckého a francúzskeho jazyka pre začiatočníkov i mierne pokročilých, ďalej filozofie, psychológie, dejín umenia, práva a sociálnej práce. Dvojročný bude študijný program s názvom Metamorfózy antického myslenia a kultúry, zahŕňajúci prednášky z oblastí literatúra, filozofia/mytológia, archeológia, história, umenie, právo, architektúra, epigrafika, divadlo/rečníctvo. Jednoročné sú študijné programy zamerané na prácu s počítačom, nemeckého a anglického jazyka, psychológie a program s názvom Závislosť a spoluzávislosť.Podmienkou prijatia na UTV je ukončené stredoškolské vzdelanie, vek nad 40 rokov. Záujemcovia so zdravotným postihnutím majú z veku výnimku. Prijímacie skúšky sa nekonajú, v závere štúdia po odovzdaní záverečnej práce študenti získavajú osvedčenie o absolvovaní. Osvedčenie sa odovzdáva na slávnostných promóciách za účasti akademických funkcionárov TU.UTV na TU funguje od akademického roka 2002/03, no na Teologickej fakulte, ktorá má sídlo v Bratislave, už od akademického roka 1999/00.