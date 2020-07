Chris Froome po desiatich rokoch odchádza z tímu, s ktorým získal sedem titulov na Grand Tour

Jeden z najväčších univerzálov v pelotóne

Môže sa vyrovnať štyrom legendám

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.7.2020 (Webnoviny.sk) - Viackrát avizované sa na konci roka 2020 stane realitou. Britský cyklistický tím Ineos nepredĺži kontrakt so svojím dlhoročným lídrom Christopherom Froomom Štvornásobný šampión Tour de France po tejto sezóne zamieri do stajne Israel Start-Up Nation, mal by tam podpísať dlhodobý kontrakt. Informuje o tom špecializovaný portál Cyclingnews.Už 35-ročný Froome jazdil v tíme Ineos (predtým Sky) od roku 2010 a počas tohto obdobia ovládol štyri razy Tour de France (2013, 2015, 2016, 2017), raz Giro d'Italia (2018) a dvakrát Vueltu (2011 a 2017). To z neho z dlhodobého hľadiska urobilo absolútnu svetovú jednotku pre dlhé etapové preteky.Skvelý časovkár so solídnym motorom v kopcoch platí za jedného z najväčších univerzálov. Bez výdatnej podpory tímových kolegov by sa však tieto úspechy zrejme nedostavili. V rokoch 2013, 2015 a 2017 sa stal laureátom ocenenia pre najlepšieho cyklistu sveta Vélo d'Or, čiže Zlaté koleso."Chrisov kontrakt sa končí v decembri a my sme prijali rozhodnutie, že ho už neobnovíme. Rozhodli sme sa skôr ako býva zvykom, aby sme ukončili všetky špekulácie na túto tému a mohli sa sústrediť na posunutú sezónu," uviedol šéf tímu Ineos Dave Brailsford v oficiálnom stanovisku.Froome už viackrát naznačil, že pred ukončením svojho pôsobenia v Ineose chce ako súčasť tohto družstva ešte raz vyhrať Tour de France. Po boku posledných dvoch šampiónov Gerainta Thomasa Egana Bernala to nebude mať jednoduché.Ak by sa mu to v tomto roku predsa len podarilo, piatym titulom by sa vyrovnal štyrom legendám na čele historického rebríčka - Francúzom Jacquesovi Anquetilovi a Bernardovi Hinaultovi, Belgičanovi Eddymu Merckxovi a Španielovi Miguelovi Indurainovi. Američan Lance Armstrong ovládol najprestížnejšie preteky až sedemkrát, ale po jeho verejnej dopingovej spovedi mu všetky tituly oficiálne odobrali."Bola to fenomenálna dekáda, ktorú som strávil v tomto tíme so skvelými ľuďmi a spolujazdcami. Spomienky na spoločné preteky sú pre mňa všetkým. Kým sa poobzerám po nových výzvach, chcem sa ešte plne skoncentrovať na boj o piate víťazstvo na Tour de France s Ineosom," uviedol Froome.Zatiaľ nie je isté, či si skvelý britský cyklista vezme do tímu Israel Start-Up Nation aj niekoľkých spolujazdcov či členov obslužného tímu z Ineosu. Odpoveď na túto otázku by mala padnúť do niekoľkých týždňov.