Tiger Woods sa po dlhšej pauze vracia na súťažné golfové trávniky, predstaví sa na PGA Tour

10.7.2020 (Webnoviny.sk) - Už pred piatimi týždňami odštartovala prestížna golfová séria PGA Tour a teraz sa dostane k slovu aj jej najväčšia hviezda. Američan Tiger Woods prostredníctvom twitteru oznámil, že na budúci týždeň sa predstaví na turnaji Memorial v Dubline v štáte Ohio.Na podujatí v Muirfield Village Golf Clube v minulosti triumfoval už päťkrát, aktuálne bude mať šancu vylepšiť svoj rekord na PGA Tour na 83 víťazstiev. "Už mi chýbalo súťaženie so súpermi aj celková turnajová atmosféra. Nemôžem sa dočkať návratu," uviedol Tiger Woods.Fenomenálny Američan súťažne pauzoval päť mesiacov. Dosiaľ naposledy sa predstavil 16. februára na Genesis Invitational v kalifornskom Pacific Palisades, kde sa mu však vonkoncom nedarilo a v chladnom počasí skončil na poslednom mieste spomedzi tých, čo prešli tzv. cutom.Potom necestoval do Mexika a vynechal aj tri ďalšie turnaje na Floride až prišla nečakaná trojmesačná prestávka spôsobená pandémiou koronavírusu vo svete. Woods sa odvtedy predstavil len raz exhibične, 24. mája si po boku Peytona Manninga zahral proti Philovi Mickelsonovi Woods má v pláne absolvovať aj World Golf Championship v Tennessee pred vrcholom sezóny, ktorým by pre neho mala byť novembrová obhajoba titulu na turnaji The Masters. Po novom sa uskutoční 12.- 15. 11. 2020, presunul sa z pôvodného aprílového termínu. Ďalšie elitné turnaje pod značkou Major majú tieto nové termíny: PGA Championship 6.- 9. augusta a US Open 17.- 20. septembra.V tejto sezóne sa 44-ročný Američan súťažne predstavil iba trikrát, na októbrovom Zozo Championship v Japonsku dosiahol 82. víťazstvo v seriáli PGA Tour, čím vyrovnal historický rekord legendárneho krajana Sama Sneada. Rovnako nechýbal na Torrey Pines a tiež na spomenutom na Genesis Invitational v Riviera Country Clube. Vo svetovom rebríčku sa prepadol zo šiesteho na štrnáste miesto.