Christian Eriksen, ktorý na vlani na Eure skolaboval, žije s defibrilátorom v tele a chce hrať na MS v Katare

Cíti sa v plnej kondícii

Zmluvu s Interom musel ukončiť

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Dánsky reprezentant Christian Eriksen túži po plnohodnotnom návrate do futbalu. Kreatívny stredopoliar s výbornou kopacou technikou po srdcovom kolapse počas vlaňajších majstrovstiev Európy chvíľu bojoval o život a museli ho resuscitovať.Napriek tomu verí, že je už úplne v poriadku a chce si zahrať na tohtoročných majstrovstvách sveta v Katare."Je to môj cieľ či sen dostať sa do Kataru. Chcem aspoň zabojovať o nomináciu. Verím, že moje srdce nebude prekážka," uviedol Christian Eriksen v rozhovore pre TV DR1, cituje ho web orf.at.Bývalý hráč Ajaxu Amsterdam, Tottenhamu Hotspur či Interu Miláno si nesmierne váži celosvetovú vlnu sympatií, ktoré mu preukázali fanúšikovia, ale aj úplne neznámi ľudia po jeho zdravotných problémoch.Momentálne sa cíti v plnej kondícii, hoci má v tele zabudovaný kardioverter-defibrilátor, ktorý má upozorniť na prípadné arytmie jeho srdca a v prípade núdze spustiť liečbu elektrošokmi."Bolo neuveriteľné, že toľko ľudí cítilo potrebu napísať mi alebo poslať kvety. Robí ma to šťastným. Nečakal som, že mi budú ľudia posielať kvety len preto, že som bol pár minút mŕtvy. Ešte dodnes mi niektorí píšu a želajú len to najlepšie. Chcem sa všetkým úprimne poďakovať," skonštatoval Eriksen.Napriek pozitívnym zmenám a dobrému pocitu sa však Eriksen nemohol vrátiť k svojmu slovenskému spoluhráčovi Milanovi Škriniarovi do Interu Miláno.V Taliansku nie je povolené hrať futbal s defibrilátorom v hrudi, preto musel predčasne ukončiť zmluvu s úradujúcim talianskym majstrom.Eriksen zatiaľ nevie, kde a za akých podmienok bude pokračovať jeho klubová kariéra.