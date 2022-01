Osrblie hostí preteky biatlonového IBU Cupu, na Horehronie zavítajú aj zvučné mená

Poliakom odobrali preteky

Diváci budú v Osrblí chýbať

Areál je pripravený

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Osrblie na Horehroní bude počas najbližších dní hostiť hneď dve kolá biatlonového IBU Cupu.Už počas najbližšieho víkendu sa v Národnom biatlonom centre (NBC) dvakrát uskutočnia rýchlostné preteky mužov aj žien, od 12. do 15. januára to budú po tri súťaže v oboch kategóriách - skrátené vytrvalostné preteky, rýchlostné preteky a stíhacie preteky.V Osrblí by mali štartovať pretekári zo 42 krajín. Štvrté kolo IBU Cupu prevzali Slováci po Poliakoch, Medzinárodná biatlonová únia im preteky odobrala pre problémy s organizátormi.Na Slovensko zavítajú aj zvučné mená svetového biatlonu. Chýbať nebude dvojnásobná olympijská medailistka Ukrajina Vita Semerenková, sestry Gasparinové zo Švajčiarska či Američan Sean Doherty.Poľsko, Rumunsko či Kórejská republika do Osrblia posielajú svoje tímy zo Svetového pohára."Slovensko vkladá nádeje najmä do Tomáša Hasillu, Tomáša Sklenárika a Henriety Horváthovej, ktorí sa predstavia v Osrblí počas prvého víkendu. Taktiež dostanú šancu mladšie nádeje Slovenska, sestry Machyniakové a Remeňové," uvádza sa v tlačovej správe Slovenského zväzu biatlonu (SZB)."Som rada, že môžem súťažiť na domácich tratiach, na týchto tratiach som vyrastala, dobre ich poznám a veľmi dobre sa mi na nich preteká. Budem sa snažiť o čo najlepší výsledok," prezradila Henrieta Horváthová.Slovenskou nádejou bude aj Tomáš Sklenárik: "Teší ma, že môžem pretekať tu v domácom prostredí a dúfam v čo najlepšie výsledky celého tímu. Verím, že sa na slovenských tratiach ukážeme."Organizátori do areálu nemôžu vpustiť fanúšikov, pretekári tak budú súťažiť v komornej atmosfére."Divácka kulisa bude športovcom veľmi chýbať, ale veríme, že nám fanúšikovia zostanú verní z pohodlia domova. Prostredníctvom sociálnych sietí sa budeme snažiť divákom v maximálnej možnej miere preniesť atmosféru, informácie aj výsledky," informovala šéfka organizačného výboru podujatia Jaroslava Lauková.Prezident Slovenského zväzu biatlonu (SZB) Peter Vozár poznamenal, že areál v Osrblí je pripravený na preteky."Areál je pripravený na organizáciu pretekov medzinárodného významu a spĺňa všetky potrebné štandardy. Priestory štadiónu a trate sú aj napriek výraznému otepleniu a viacerých daždivých dní kvalitne vysnežené technickým snehom. Generálkou tratí boli preteky Viesmannovho pohára koncom decembra, momentálne oteplenie nás určite neteší, ale veríme, že s príchodom ochladenia zostane kvalita tratí na požadovanej úrovni," povedal Vozár.