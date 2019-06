Christián Herc je novou akvizíciou Viktorie Plzeň

Na archívnej snímke (vpravo) Christián Herc. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Plzeň 5. júna (TASR) - Český futbalový klub Viktoria Plzeň angažoval slovenského juniorského reprezentanta Christiána Herca. Dvadsaťročný stredopoliar prichádza na západ Čiech z anglického Wolverhamptonu Wanderers, posledný rok a pol hosťoval v Dunajskej Strede.Herc sa s vedením "Viktorky" dohodol na dvojročnom hosťovaní s následnou opciou na riadny prestup.citoval slovenského reprezentanta do 21 rokov klubový web Plzne. V tej už nebude hrávať Slovák Marek Bakoš, ktorý sa presunul k realizačnému tímu. Herc však zrejme nahradí krajana a reprezentanta A-tímu SR Patrika Hrošovského, ktorý by mal prestúpiť do belgického Genku.