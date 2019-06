Infantina potvrdili na poste prezidenta FIFA do roku 2023

Na archívnej snímke Gianni Infantino. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 5. júna (TASR) - Prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina na kongrese v Paríži potvrdili vo funkcii na ďalšie štyri roky. Riadiaci orgán svetového futbalu vedie od roku 2016. Na jeho čele by tak byť až do roku 2023.Hlasovanie na 69. Kongrese bolo iba formalitou, keďže 49-ročný muž, ktorý má švajčiarske aj talianske občianstvo, nemal protikandidáta. Vo februári 2016 nastúpil na post po dlhoročnom prezidentovi Seppovi Blatterovi zo Švajčiarska.povedal ešte pred zvolením.Záujemcovia o post mali šancu prihlásiť sa do februára, neurobil tak nik. Stačila mu tak nadpolovičná väčšina hlasov všetkých delegátov. Infantino pred troma rokmi uspel vo voľbách v konkurencii jordánskeho princa Aliho Al Husseina, Salmana Bin Ibrahima Al-Khalifu z Bahrajnu, Francúza Jérômea Champagneho a Juhoafričana Tokya Sexwaleho.