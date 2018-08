Christian Schenk nepríde o olympijské zlato z OH 1988 v Soule

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 30. augusta (TASR) - Predstavitelia Medzinárodného olympijského výboru uviedli, že Christian Schenk nepríde o olympijské zlato v desaťboji z OH 1988 v Soule. Bývalý reprezentant NDR 30 rokov po zisku najcennejšieho kovu priznal, že si počas atletickej kariéry pomáhal nedovolenými podpornými prostriedkami.uvádza sa v stanovisku MOV. Schenk v rozhovore pre Frankfurter Allgemeine Zeitung ďalej prezradil, že počas kariéry bojoval s vážnymi psychickými problémami. Nemec okrem zlata z OH 1988 získal aj bronz na ME 1990 v Splite a MS 1991 v Tokiu. Informovala o tom agentúra DPA.