NHL: Martin Brodeur sa vracia do New Jersey

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New Jersey 30. augusta (TASR) - Legendárny kanadský hokejový brankár Martin Brodeur sa vracia do New Jersey Devils, kde bude zastávať funkciu výkonného viceprezidenta oddelenia obchodu. Na starosti bude mať prísun finančných prostriedkov do klubu zámorskej NHL. Informovali o tom zámorské médiá.Brodeur v uplynulých dňoch opustil klub St. Louis Blues, v ktorom tri roky pôsobil ako asistent generálneho manažéra. V drese New Jersey strávil štvornásobný držiteľ Vezinovej trofeje takmer celú profesionálnu kariéru. Ssa trikrát tešil zo zisku Stanleyho pohára.