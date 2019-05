Chronológia leteckých havárií v Rusku za posledné dva roky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 5. mája (TASR) - Pri núdzovom pristátí lietadla Suchoj Superjet 100 na moskovskom letisku Šeremetievo zahynulo v nedeľu najmenej 13 ľudí.TASR v tejto súvislosti prináša chronológiu leteckých havárií v Rusku za posledné dva roky.30. mája 2017Jeden ruský vojak zahynul a päť ďalších utrpelo zranenia pri tvrdom pristátí dvojmotorového turbovrtuľového lietadla typu Antonov An-26 v Saratovskej oblasti na západe krajiny na vojenskom letisku Balašov počas cvičného letu. Lietadlo sa pristávaní vychýlilo od plánovaného uhla a tvrdo pristálo na zemi. Stroj sa vznietil. Na jeho palube bolo šesť členov posádky.26. októbra 2017Ruský vrtuľník sa zrútil do vôd Severného ľadového oceánu neďaleko nórskeho arktického súostrovia Špicbergy. Všetkých osem ľudí na palube zahynulo. Helikoptéra bola na ceste z Barentsburgu, druhej najväčšej osady na Špicbergoch osídlenej Rusmi, do inej ruskej osady - Pyramiden.15. novembra 2017Šesť obetí na životoch si vyžiadala havária lietadla L-410 v Chabarovskom kraji na východe Ruska. Haváriu prežil jediný cestujúci - 3,5-ročné dievčatko, ktoré vo vážnom stave hospitalizovali v nemocnici. Lietadlo sa pri pokuse o pristátie zrútilo ešte mimo pristávacej dráhy.11. februára 2018Pri havárii dopravného lietadla regionálnej leteckej spoločnosti Saratovské aerolínie zahynulo všetkých 71 ľudí na palube. Stroj sa zrútil krátko po vzlietnutí z moskovského medzinárodného letiska Domodedovo. Lietadlo zmizlo z radarov krátko po vzlietnutí z Moskvy.12. februára 2018Pri tvrdom núdzovom pristátí vrtuľníka typu Mi-8 zahynuli na Sibíri dvaja členovia posádky. Ďalšie štyri osoby na palube sa zranili. Vrtuľník prevážal pacienta do nemocnice. K nehode došlo v lokalite vzdialenej asi 50 kilometrov od dediny Alexandrovka v Tomskej oblasti.7. marca 2018Šesť ľudí zahynulo pri páde vrtuľníka ruskej pohraničnej služby v južnej oblasti Čečenska, približne osem kilometrov od hraníc s Gruzínskom. Vrtuľník Mi-8 sa zrútil po tom, čo sa lopatky jeho vrtule obtreli o skalný útvar pri pokuse o pristátie vo vidieckej oblasti.13. apríla 2018Ruský vojenský vrtuľník Ka-29 sa pri skúšobnom lete zrútil do Baltského mora pri Kaliningradskej oblasti. Pri nehode zahynuli obaja piloti vrtuľníka.4. augusta 2018Pri páde vrtuľníka typu Mi-8 na Sibíri zahynulo 18 ľudí. Vrtuľník vzlietol z pristávacej plošiny Vankorského ropného a plynového poľa a zrazil sa s nákladom druhého vrtuľníka, ktorý vzlietol z tej istej plošiny. Stroj Mi-8 sa zrútil približne dva kilometrov od plošiny a vznietil sa. Druhý vrtuľník vyviazol z kolízie bez poškodenia a bezpečne pristál. Na palube Mi-8 boli traja členovia posádky a 15 robotníkov pracujúcich pre dcérsku spoločnosť štátnej ropnej spoločnosti Rosneft.1. septembra 2018Zamestnanec letiska prišiel o život počas záchrannej operácie po havárii lietadla v ruskom čiernomorskom letovisku Soči. Vladimir Begijan, ktorý medzi prvými poskytoval pasažierom z havarovaného horiaceho lietadla pomoc, dostal infarkt. Boeing 737-800 ruskej spoločnosti UTAir so 164 cestujúcimi a šiestimi členmi posádky na palube vzlietol v Moskve a pri pristávaní v Soči, približne hodinu po polnoci SELČ, skĺzol z dráhy a skončil na brehu rieky. Ľavý motor sa vznietil. Pasažierov okamžite evakuovali a požiar uhasili.3. októbra 2018Pri havárii vrtuľníka v Kostromskej oblasti v strednom Rusku prišiel o život námestník generálneho prokurátora Ruskej federácie Saak Karapeťjan. Pád súkromného vrtuľníka AS-350 si vyžiadal tri obete na životoch. K havárii došlo v oblasti severovýchodne od Moskvy.5. októbra 2018V Moskovskej oblasti sa zrútilo ruské viacúčelové stíhacie lietadlo typu MiG-29. Obaja piloti sa katapultovali. K havárii lietadla došlo ďaleko od obývaných oblastí, takže jeho pád nespôsobil ani zranenia osôb, ani materiálne škody. Lietadlo patrilo Letecko-výskumnému inštitútu M.M. Gromova v meste Žukovskij v Moskovskej oblasti.18. októbra 2018Výcvikové lietadlo L-39 Albatros ruskej armády sa zrútilo do Azovského mora, dvaja piloti sa katapultovali. Na mieste pádu lietadla boli nájdené telá dvoch obetí.22. januára 2019Ruský nadzvukový strategický bombardér Tu-22M3 havaroval počas pokusu o pristátie na vojenskom letisku v Olenegorsku v Murmanskej oblasti na severozápade krajiny. Nehoda si vyžiadala dve obete, dvom zo štyroch členov posádky sa podarilo haváriu prežiť.