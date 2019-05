Le Penová ponúka spojenectvo Fideszu a poľskej vládnej strane PiS

Marine Le Penová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 5. mája (TASR) - Šéfka extrémne pravicovej francúzskej strany Národné združenie (RN) Marine Le Penová ponúka strane Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána a poľskej vládnej strane Právo a spravodlivosť (PiS) spojenectvo na pôde Európskeho parlamentu (EP).V nedeľu počas predvolebnej kampane v Bruseli Le Penová vyhlásila, že v euroskeptickej parlamentnej politickej frakcii Európa národov a slobôd (ENF) budú vítaní všetci tí, ktorí hovoria, že strany združené v tejto skupine majú pravdu a konajú správne.," zdôraznila šéfka RN, ktorá prišla do Bruselu podporiť svojho politického spojenca z EP flámsku extrémne pravicovú a nacionalistickú stranu Vlaams Belang (Flámsky záujem). Na verejnom zhromaždení dokonca vyzvala aj frankofónne obyvateľstvo Belgicka, aby v nadchádzajúcich eurovoľbách (23.-26.5) volili poslancov strany Flámsky záujem (Vlaams Belang).," povedala Le Penová.Koncom marca politickí predstavitelia EPP z dôvodu porušovania princípov právneho štátu a pre viaceré eurofóbne prejavy rozhodli o pozastavení členstva Fideszu v tejto najväčšej európskej politickej rodine.Tlačová agentúra AFP upozornila, že Orbán 2. mája privítal v Budapešti talianskeho ministra vnútra Mattea Salviniho, s ktorým sa zatiaľ dohodli na "" po eurovoľbách v súvislosti s protiimigračnou líniou EÚ.Salvini sa netají pokusmi vytvoriť na pôde europarlamentu širokú politickú platformu euroskeptických strán, pričom ráta so spojenectvom Le Penovej.Na druhej strane však Orbán v nedávnom rozhovore pre týždenník Le Point ubezpečil, že "" s Le Penovou a že sa nechystá na povolebné spojenectvo s ňou.Le Penová sa však v nedeľu v Bruseli nezamerala len na Fidesz. Počas tlačovej konferencie priznala, že jej "" sa týka aj Poľska a predstaviteľov PiS. "," zdôraznila.Podľa AFP však otvorený proruský postoj Le Penovej i Salviniho vyvoláva nedôveru PiS voči spolupráci so stranami, ktoré títo politici reprezentujú.PiS je v súčasnosti v EP členom politickej skupiny konzervatívcov a reformistov (ECR).Le Penová však v tom nevidí problém - spresnila, že "", by nemali brániť možnosti vytvorenia veľkej politickej skupiny v budúcom zložení europarlamentu.spravodajca TASR Jaromír Novak