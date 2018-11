Chtelnický masaker bol jeden z najväčších incidentov v novom štáte

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chtelnica/Bratislava 11. novembra (TASR) – Prvé dni po vzniku Československej republiky vládol na mnohých miestach zmätok a dochádzalo k ozbrojeným konfliktom. Jedným z najväčších je tzv. chtelnický masaker, pri ktorom prišlo o život 11 ľudí. Odohral sa 11. novembra 1918 v obci Chtelnica, ktorá dnes leží v Piešťanskom okrese.opisuje udalosti Jaroslav Polakovič v knihe História Chtelnice, ktorú vydala obec pred 20 rokmi pri príležitosti 790. výročia od svojho vzniku.Ako uviedol Polakovič, obec už 3. novembra 1918 vypovedala poslušnosť bývalým maďarským úradom, ale nová československá samospráva sa tam utvorila až 30. novembra. Postup československých vojsk z Moravy, ktoré začiatkom novembra začali oslobodzovať Slovensko, pokračoval len pomaly. Táto situácia viedla k niekoľkým tragickým udalostiam v mestách a na vidieku.Na dennom poriadku boli rabovačky, ktoré často podnecovali vojenskí zbehovia potulujúci sa po kraji. Drancovanie chtelnického veľkostatku s kaštieľom sa napríklad odohralo 3. novembra 1918, pričom boli zničené cenný archívny materiál, knižnica, historické obrazy či nábytok.Už 7. novembra sa zástupcovia Chtelnice zúčastnili na privítaní predstaviteľov československej štátnej správy v Trnave. Po návrate domov sa usilovali zaviesť v obci normálny chod života a zabezpečiť aspoň minimum potravín pre hladujúce rodiny. Zdalo sa, že sa situácia upokojuje. V ten istý deň však vnikla do obce ozbrojená maďarská vojenská jednotka so 40 mužmi a obsadila obecný dom.napísal Polakovič.Prekvapená miestna strážna skupina, slabo ozbrojená, sa nevládala postaviť na odpor, časť mužov utekala do okolitých dedín získať pomoc. Bezbranní občania sa zachraňovali útekom do lesov. Ozbrojení útočníci prechádzali od domu k domu, hádzali granáty, strieľali, zapaľovali domy a stodoly.uvádza publikácia zverejnená aj na webovej stránke obce Chtelnica. Spolu s ďalšími zabitými si masaker vyžiadal 11 ľudských životov. Desiati mŕtvi boli z Chtelnice, jeden zo susedných Dechtíc. Ďalších dvoch ľudí zastrelili vojaci v blízkom Dolnom Lopašove.Tragédia sa zapísala medzi najkrvavejšie prevratové udalosti roku 1918 na Slovensku. Správa o nej sa dostala až na stôl novej československej vlády a protest sa mal odoslať priamo účastníkom mierovej konferencie v Paríži.Dozvuky tragédie sa prejavovali medzi občanmi ešte nejaký čas napríklad aj na pohrebe obetí, keď sa rozšírila falošná správa o návrate nepriateľa. Situácia sa upokojila až po definitívnom prebratí moci i verejnej správy československým vojskom aj úradmi. Od 30. novembra sa ujala vlády miestna národná rada.Smutnú udalosť pripomína pamätná tabuľa na pomníku padlých na chtelnickom námestí.