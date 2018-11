Strelec z baru v Kalifornii po čine spáchal samovraždu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Thousand Oaks 11. novembra (TASR) - Strelec, ktorý zabil 12 ľudí v bare na juhu Kalifornie, sa na mieste činu sám zastrelil. Vyplýva to z výsledkov súdnej pitvy, o ktorých v noci na nedeľu informovala agentúra AP s odvolaním sa na miestnu políciu.Páchateľa, ktorý spustil v stredu večer miestneho času paľbu v podniku Borderline Bar & Grill v kalifornskom meste Thousand Oaks, identifikovali ako 28-ročného Iana Davida Longa. Po vykonaní útoku ho našli mŕtveho na mieste činu. Podľa šerifa z okresu Ventura Billa Ayuba pitva potvrdila, že Long sa na mieste činu sám zastrelil.Motív tohto útoku nie je zatiaľ známy. Polícia žiadnu možnosť nevylučuje vrátane tej, že v bare sa mohla nachádzať Longova bývalá priateľka. V podniku sa totiž v tom čase nachádzali stovky mladých ľudí, keďže sa tam konala študentská akcia.Útočník sa dostal do podniku po tom, ako pri vchode zastrelil tzv. vyhadzovača. Následne vnútri hodil dymovnicu a spustil paľbu zo svojej legálne držanej poloautomatickej ručnej zbrane. Zbraň však mala rozšírený zásobník, čo je v Kalifornii protizákonné. Pri útoku utrpelo zranenia najmenej desať ďalších ľudí.Ian David Long, veterán námornej pechoty (US Marine Corps), mal podľa polície údajne posttraumatickú stresovú poruchu. Od novembra 2010 do júna 2011 slúžil v Afganistane.