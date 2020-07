Chyba laboratória spôsobila šírenie nákazy v dvoch bulharských kluboch

Viac ako dvadsať hráčov a funkcionárov dvoch klubov bulharskej najvyššej futbalovej súťaže sa nakazilo koronavírusom po chybnej informácii tamojšieho laboratória.





Obranca klubu Carsko Selo Sofia Martin Kavdanski nastúpil na duel proti Černo More Varna, hoci mal pozitívny test. Laboratórium však predtým klub mylne informovalo, že všetky výsledky hráčskych testov boli negatívne a až dodatočne svoju chybu priznalo.V tíme Carsko Selo po zápase pribudli tri nové prípady medzi hráčmi a podľa miestnych médií má koronavíus aj majiteľ klubu Stojne Manolov. Ešte horšie je na tom Černo More Varna, kde hlásia až 16 prípadov ochorenia COVID-19 a praktický celý tím je tak v karanténe. Napriek tomu chce klub nastúpiť na utorňajší domáci ligový duel proti Arde Kardžali, do hry nasadí juniorov. Informoval o tom britský denník Independent.V Bulharsku evidovali v pondelok spolu 5740 prípadov nákazy novým koronavírusom, zomrelo 246 osôb.