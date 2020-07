SFZ obnovil predaj vstupeniek na finále s novými podmienkami sedenia

Slovenský futbalový zväz (SFZ) obnovil v pondelok o 11.00 h predaj vstupeniek na finálový zápas Slovenského pohára - Slovnaft Cupu medzi ŠK Slovan Bratislava a MFK Ružomberok (streda 8. júla o 18.00 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave).





"Po spustení online predaja už nebude možné spraviť rezerváciu vstupeniek, ale iba priamy nákup. Zápas je vyhlásený za rizikový, to znamená, že vstupenky sa dajú kúpiť len na meno a priezvisko. Na jeden nákup bude možné zakúpiť 4 vstupenky, pričom každá z nich musí obsahovať meno a priezvisko konkrétneho držiteľa vstupenky, ktorý sa na danom zápase aj fyzicky zúčastní," informoval web SFZ. Pred vstupom na štadión budú prebiehať kontroly. Pri zakúpení vstupeniek je potrebné uviesť aj národnosť (SVK). Ceny vstupeniek sú 20 eur (1. kategória), 12 eur (2. kategória), 4 eurá (ZŤP-S vstupenka). Online predaj vstupeniek bude v deň zápasu ukončený o 18.45 h.Podľa nariadenia Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) je vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka). Všetky doteraz zakúpené vstupenky zostávajú naďalej v platnosti. Na zápas je v platnosti nový systém sedenia, ktorý je upravený na základe ÚVZ. Nepárne rady budú naplnené a párne rady zostanú úplne prázdne. Fanúšikovia, ktorí majú zakúpené vstupenky do nepárnych radov, si sadnú do svojho sektoru/radu a na svoje miesto. Fanúšikovia, ktorí majú zakúpené vstupenky do párnych radov, si sadnú do svojho sektoru, avšak o rad nižšie a na miesto, ktoré majú vyznačené na vstupenke. Každý fanúšik sa pri príchode na štadión riadi informáciami uvedenými na vstupenke, t.j. do sektorov sa dostane podľa schodišťa a vstupu.V bufetoch je možné platiť Cashless kartou, ako aj platobnou kartou. Brány štadióna sa otvoria 1,5 hodiny pred výkopom, t.j. o 16.30 h.