Chýba vám atmosféra obľúbeného baru alebo kancelárie? Takto si ich môžete pripomenúť

Krajiny zaviedli na zastavenie šírenia koronavírusu viaceré obmedzenia a je prirodzené, že nie sú všetkým po vôli.

Ľudia sa snažia vykľučkovať zo situácie rôznymi spôsobmi. Niektorí sebecky, iní zase chcú posilniť spolupatričnosť. Takýmto prípadom je aj majiteľ a jeho obchodný partner baru z mexického mesta Monterrey.

Miesto, kde sa ľudia stretávajú

Keď videli svoju prevádzku počas lockdownu prázdnu, nemysleli len na svoje ekonomické straty, ale chceli svojim zákazníkom spríjemniť chvíle, ktoré musia tráviť zatvorení doma.

Oscar Romo a René Cárdenas takisto prešli na nový model donáškovej služby, aby dali svojim zamestnancom šancu zarobiť si. „O to však v bare v skutočnosti nejde. Oscar pri zakladaní baru myslel na úplne inú vec. Chcel vytvoriť miesto pre stretnutia,“ povedal Cárdenas.

Dvojica sa tak dopracovala k projektu I Miss My Bar (Chýba mi môj bar, pozn. red.). Vytvorili internetový portál, ktorý je prístupný z celého sveta a je zdarma. Ich cieľom bolo preniesť atmosféru baru do domovov. Kľúčom ich stratégie sa pritom nestal obraz, ale zvuk.

Univerzálne zvuky

Na webstránke je možné nájsť typické zvuky z baru, pričom niektoré súvisia s týmto konkrétnym miestom, iné sú univerzálne pre ľudí zo všetkých kútov sveta.

Do prvej skupiny patrí napríklad hlas muža, ktorý vonku pred podnikom predáva pečivo. V tej druhej sú zase zvuky, ako barman pripravuje nápoje, zvuky z ulice alebo zachytenie atmosféry plného baru. Stránka prilákala už viac ako dva milióny fanúšikov.

Romo uviedol, že chcú ľuďom dať nádej. „Jedným z hlavných odkazov je, aby si ľudia uvedomili, aké sú takéto miesta dôležité z pohľadu socializácie. Nie je to o nápojoch, ale o veciach, ktoré sa tu dejú,“ povedal.

Majitelia baru prezradili, že sa rozhodli využiť zvuk, keďže obraz by potreboval nástroje pre virtuálnu realitu. Spočiatku mali na stránke 20 rôznych zvukov, teraz ich ponúkajú sedem. „Zvuk dokáže naplniť miestnosť cez digitálne nástroje celkom prirodzeným spôsobom. Jediné, čo musíte spraviť, je zatvoriť si oči,“ povedal Cárdenas.

Portál môžete navštíviť tu. Cárdenas prezradil, že približne 30 percent návštevníkov stránky sa na ňu opätovne vracia.

Kolegovia z kancelárie

Na podobnom princípe funguje aj web The Sound of Colleagues (Zvuk kolegov, pozn. red.), ktorý chce zase priblížiť zamestnancom odkázaným na prácu z domu zvuky, ktoré počúvajú počas bežného dňa v kancelárii.

Tvorcovia stránok tvrdia, že zvuk môže pomôcť ľuďom, aby sa necítili takí osamelí a môže im pomôcť aj v súvislosti s návratom do práce po upokojení situácie. Odborníci sa zhodujú, že veda, ktorá stojí za týmito nástrojmi, nie je až taká jednoduchá.

The Sound of Colleagues vytvorili v Red Pipe Studios so sídlom vo Švédsku. Atmosféru kancelárie priblížili vďaka zvukom klávesnice, kávovaru či relatívneho ticha v miestnosti. Stránka je dostupná na tomto odkaze.

Zakladateľ štúdia Tobias Norman potvrdil, že ju od začiatku pandémie navštívilo viac ako 1,7 milióna ľudí. Takisto funguje zdarma. „Myslím si, že ľudia sú naprogramovaní, aby žili v spoločenstvách. Tieto známe zvuky sú akýmsi trikom pre myseľ. Máte pocit, že ste spolu s inými ľuďmi na jednom mieste,“ povedal.

Porada s odborníkom

Pri tvorbe stránky sa Normanov tím radil aj so psychológom. Následne vybrali zvuky, ktoré navodzujú pokojné prostredie, ako napríklad kávovar. Vynechali teda tie, ktoré by mohli pôsobiť rušivo, ako napríklad alarm z auta zaparkovaného pod oknami.

Vývojári takisto chceli, aby bol ich projekt prístupný všade a pre všetkých, bez jazykového obmedzenia, keďže pandémia zasiahla ľudí na celom svete. Zamerali sa teda na nahrávky, v ktorých nie je rozoznateľné, akým jazykom ľudia rozprávajú.

Psychologička Sally Augustin, ktorá študuje vplyv fyzického prostredia na naše myslenie a správanie, uznáva, že tieto zvuky vedú ľudí k produktivite.

Najlepšia je príroda

Takúto reprodukciu zvukov z pracoviska považuje aj za zábavnú formu pripomenutia si bežného pracovného dňa. Podľa nej by však ľudia zvýšili produktivitu, ak by počúvali úplne iné zvuky, a to zvuky prírody.

Nemyslí tým však búrku alebo hučiaci vodopád, ale upokojujúce zvuky vánku, šuchotu lístia, lúky alebo spev vtákov.

Pozitívny dopad počúvania zvukov prírody nedávno zhrnula vo svojej štúdii. Spolu s ďalšími autormi v nej uviedla, že zvuky prírody znižujú stres a sú prospešné pre krvný tlak, činnosť srdca, hladinu kortizolu alebo vnímanie bolesti.

Najpozitívnejší vplyv na zdravie majú zvuky vody, zatiaľ čo spev vtákov najviac pomáha pri zvládaní stresu.

Správny zvuk je dôležitý

Psychológ William Thompson z austrálskej Macquarie University upozornil, že je dôležité vyberať si správne zvuky, ktoré ovplyvnia našu náladu. Či už sú to zvuky prírody, hlučných ľudí alebo rýchla hudba.

Spomínané dve webstránky prirovnal k prezeraniu si starých fotografií. Dodal, že ich vplyv na našu psychiku a túžbu po „predpandemickej spoločnosti“ sa môže líšiť.

Augustin podotkla, že žiadne z nahraných zvukov neponúkajú interakciu. Môžu však pomôcť ľuďom, ktorí sú najviac náchylní na pocit úzkosti prameniaci z domácej izolácie.

Väčší potenciál vidí v prípade, ak zvuk kancelárie nebude primárnym, ale po viacnásobnom prehratí ho bude človek vnímať len ako akúsi kulisu.