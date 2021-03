Vzácny obraz Vincenta Van Gogha vydražili v Paríži za vyše trinásť miliónov eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.3.2021 (Webnoviny.sk) - Vzácne dielo holandského maliara Vincenta Van Gogha predali počas štvrtkovej aukcie v parížskej aukčnej sieni Sotheby's za 13,1 milióna eur. Obraz pouličnej scény z parížskej štvrti Montmartre bol jednou z mála malieb tohto impresionistického majstra, ktorý sa dosiaľ nachádzal v súkromných rukách.Aukčná sieň pôvodne predpokladala, že sa obraz predá za približne 5 až 8 miliónov eur. Dielo podľa nej bolo v istej rodinnej zbierke mimo zraku verejnosti viac ako 100 rokov.Vydražený obraz znázorňuje veterný mlyn Pepper Mill, pred ktorým sa po ulici prechádzajú muž so ženou a dievčatkom.Van Gogh ho namaľoval v roku 1887, rok po tom, ako sa presťahoval do Paríža, kde býval na Montmartri u svojho brata Thea.Z francúzskeho hlavného mesta odišiel v roku 1888 do južného Francúzska, kde žil až do svojej smrti v roku 1890.