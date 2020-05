Chýba vám úložný priestor v byte? S regálom do špajze si ho zariadite

Mnohí z vás však využívajú na uskladnenie aj pivnicu alebo iné dostupné priestory. Ale čo robiť v malom byte, ak na uskladnenie hromady dôležitých vecí nestačíte?

Riešením je kvalitný regál do špajze, s ktorým vám pôjde uskladnenie vecí ako po masle. Aj malá, ale správne naplánovaná skladovacia miestnosť môže predsa pojať nečakane veľké množstvo vecí. A ak to chcete docieliť aj vy, mali by ste si vybrať špeciálne regály do špajze.

Bezskrutkové riešenie vaše obavy zaženie

Poriadok a organizácia v našom okolí je dôležitá, o to viac, ak je náš životný priestor menší. A k optimálnemu využitiu aj tých najmenších plôch vám pomôžu práve unikátne systémy, ktoré vyriešia všetky vaše problémy.

Už jedna malá a rozumne vybavená skladovacia miestnosť môže hrať pri udržiavaní poriadku v celom byte veľkú úlohu. Pokiaľ by ste túto situáciu, naopak, podcenili, odzrkadlí sa to na vašom pohodlí.

Našťastie sú tu ale bezskrutkové regály do špajze, vďaka ktorým bude jednoduchá nielen inštalácia, ale aj kompletná organizácia celého priestoru.

Štruktúra týchto regálových systémov poskytuje účinnú technológiu na skladovanie výrobkov, spotrebičov alebo potravín. Má vysokú úroveň nakladania a vykladania, čo oceníte pri každom riešení nevyhnutného a správneho skladovania.

Za všetkým stoja ich dôležité výhody:

pevnosť a vysoká tuhosť rámu;

kompaktnosť;

jednoduchá manipulácia a práca s rozličným tovarom;

vysoká nosnosť;

a optimálne rozloženie úložného priestoru. V dokonalej kombinácii a jednoduchom spojení vám všetky tieto výhody regálového systému pomôžu vytvoriť na uskladnenie akéhokoľvek tovaru alebo predmetov vhodné miesto, bez toho, aby ste museli urobiť veľké gesto. Odolné a komfortné regálové sytémy Ak vám spôsobuje nevhodné členenie bytu a nedostatok miesta vrásky na čele, vyskúšajte tieto pevné a dokonale variabilné regále. Záťaž jednej police sa pohybuje v rozpätí od 200 do 250 kg, čo je napríklad skvelá správa pre množstvo uložených trámov.

Zmestia sa sem aj všetky potraviny, náradie a iné dôležité suroviny. Jednofarebné prevedenie vám zasa poskytne v priestore dokonalé začlenenie, čo je skvelá vec, ktorú pri vhodnom rozložení, dokáže určite využiť každý jeden snaživec.