Chýbajúcu časť zamestnancov v gastre by mohli nahradiť aj Ukrajinci

Vyplniť čiastočne medzeru po chýbajúcich zamestnancoch v gastre hotelierstve , ktorú spôsobila dva roky trvajúca pandémia, by mohli aj Ukrajinci prichádzajúci na Slovensko, ktorí tu plánujú ostať.

Ako uviedol, v spomínanom sektore zaznamenali dramatický pokles záujmu o prácu. Veľa ľudí sa z obáv a pre neistotu neplánuje vrátiť do týchto služieb.

Prvé požiadavky o informácie

Reštart sektora

Celoslovenské podujatie

15.3.2022 -„Relatívne po pár dňoch, ako sa začala táto utečenecká vlna, sme zaznamenali prvé požiadavky na informácie, čo je potrebné robiť, ak chce niekto ľudí z Ukrajiny zamestnať, pretože tí chodia a pýtajú sa, ako by sa mohli zamestnať,“ informoval Harbuľák.Veľa z Ukrajincov, ktorí utiekli pred vojnou na Slovensko, má podľa jeho slov snahu zabezpečiť sa vlastnou hlavou, rukami aj schopnosťami. „Určite nejakú časť ľudí, ktorí chýbajú v sektore, by dokázali aj utečenci z Ukrajiny naplniť,“ skonštatoval.Poukázal pritom aj na pomoc asociácie, hotelov a ubytovacích zariadení, ktorí zareagovali na utečeneckú vlnu a snažili sa zabezpečiť či už krátkodobé, alebo aj dlhodobé ubytovanie pre ľudí z Ukrajiny. Podľa jeho slov takýmto spôsobom zariadenia poskytujú ubytovanie tisícom utečencov denne.Prezident asociácie hotelov a reštaurácií potvrdil, že aj toto by mohol byť jeden z krokov k reštartu hotelového a reštauračného sektora po pandémii. „Na jednej strane potrebujeme mať dopyt, teda záujem turistov, či už domácich alebo zahraničných, na druhej strane, ak bude, čo predpokladáme, že áno, určite počas letnej turistickej sezóny, potrebujeme aj tých, ktorí tieto služby zabezpečia, teda zamestnancov,“ vysvetlil s tým, že celé opätovné naštartovanie zahŕňa viacero oblastí.„Jedna vec sú zamestnanci a podmienky zamestnávania, druhá vec podmienky pre zamestnávateľov a podnikateľov, tu hovorím otvorene o potrebe zníženia sadzby DPH pre gastroprevádzky,“ priblížil Harbuľák.Za tretie a nemenej dôležité označil opätovné rozbehnutie prezentačných a propagačných aktivít v najbližších mesiacoch a rokoch, ktoré by sa mali sústreďovať na okolité krajiny. Veľký potenciál vidí v turistoch z Poľska, Česka, Rakúska alebo Maďarska.Stretnutie v Tatranskej Lomnici je prvou zastávkou v rámci každoročného celoslovenského podujatia asociácie s názvom Roadshow. Pokračovať bude v siedmich mestách až do 4. apríla.Pôjde o Košice, Žilinu, Bratislavu, Sliač, Trnavu, Nitru a Trenčín. Stretávajú sa na ňom predstavitelia asociácie, odborníci i konkrétni zamestnávatelia z oblasti gastra, hotelierstva a cestovného ruchu.