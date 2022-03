Ovsjannikovová spoznala trest za prerušenie živého vysielania a transparent „nie vojne“ (video)

Protivojnový odkaz

Pokuta 30-tisíc rubľov a výpoveď

15.3.2022 - Ruská redaktorka Marina Ovsjannikovová po utorňajšom súdnom vypočúvaní pred zástupcami médií uviedla, že po pondelňajšom zatknutí ju vypočúvali viac ako 14 hodín bez toho, aby jej ruské orgány poskytli právnu pomoc alebo možnosť kontaktovať blízkych. Referuje o tom spravodajský web BBC.Ovsjannikovová na krátko narušila hlavné večerné spravodajstvo ruskej štátnej televízie, keď vošla do štúdia s transparentom s protivojnovým odkazom.Na obrazovke sa objavila, keď hovorila moderátorka, pričom mala v rukách transparent s anglickým nápisom „nie vojne“ a odkazom, aby ľudia neverili ruskej propagande.Neskôr ju zadržali a vzali do policajnej väzby. „To, čo sa teraz deje, je zločin. Rusko je agresorská krajina a Vladimir Putin je jediný zodpovedný za túto agresiu," povedala vo videoodkaze Ovsjannikovová. Jej právnici ju po zadržaní nemohli nájsť niekoľko hodín. Miesto jej pobytu nebolo známe až do chvíle, keď jej právnik Anton Gašinskij nezverejnil fotografiu s Ovsjannikovovou z prostredia moskovského súdu.Redaktorke, ktorá dostala pokutu 30-tisíc rubľov (približne 255 eur) a prišla o zamestnanie, medzičasom vyjadrili podporu viacerí politici zo Západu vrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona či nemeckého ministra financií Christiana Lindnera. Naopak, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov označil jej činy za „chuligánstvo".Rusi majú obmedzený prístup k informáciám mimo Rusko. Prezident Putin nedávno podpísal zákon, ktorý kriminalizuje šírenie informácií, ktoré Kremeľ považuje za falošné. Médiá a novinári, ktorí zverejňujú informácie iné ako oficiálny naratív Kremľa, preto čelia zákrokom úradov.Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu úrady v najrozľahlejšej krajine sveta zadržali takmer 15-tisíc ľudí, ktorým môže hroziť trest odňatia slobody až na 15 rokov.