Chýbali im len metre. Ukrajinci utekajúci pred vojnou skončili v rukách stráže, chytili ich pri našich hraniciach

5.5.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská pohraničná stráž z oddielu Čop zadržala šiestich občanov Ukrajiny vo vojenskom veku, ktorí sa snažili utiecť z krajiny a vyhnúť sa tak mobilizácii. Ako referuje web espreso.tv, muži sa pešo presúvali smerom na Slovensko a chytili ich niekoľko stoviek metrov od hranice.Zadržaní sú obyvatelia Zakarpatskej oblasti vo veku 19 až 52 rokov. Nelegálne prekročenie hranice naplánovali pred niekoľkými týždňami a odvtedy sa naň starostlivo pripravovali. Naplánovali si trasu, pripravili potrebné veci a vymysleli si vysvetlenie pre svoj výskyt na hraniciach pre prípad, že by ich zastavili príslušníci orgánov činných v trestnom konaní. Zamestnali sa tiež v Užhorode, aby to mali blízko k hranici.Muži sa autom dostali do dediny Storožnycia a pokračovali cez zalesnenú oblasť. Keď sa priblížili k štátnej hranici, pohraničná stráž ich odhalila a zadržala. O prípade rozhodne súd.