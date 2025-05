Tesco vlani darovalo 10 miliónov eur na dobročinné projekty

5.5.2025 (SITA.sk) -"Tesco je už takmer tri dekády hrdým partnerom komunít, v ktorých pôsobí. Z roka na rok čoraz viac ľudí na Slovensku potrebuje pomocnú ruku a rastie aj záujem o podporu zo strany našich charitatívnych partnerov. V Tescu veríme, že aj malá pomoc má veľký význam – a keď sa opakuje každý deň vo všetkých 181 obchodoch, dokáže sa znásobiť na viac ako 10 miliónov eur, ktorými sme vlani podporili vyše 1 700 dobročinných projektov naprieč krajinou. Ide doteraz o historicky najvyššiu podporu počas fungovania Tesca na Slovensku a samozrejme, pokračujeme ďalej aj v tomto roku," hovoría dodáva: "Najvyššiu hodnotu z minuloročnej podpory majú darované potraviny ľuďom v núdzi. Tesco takýmto spôsobom za osem rokov zachránilo pred vyhodením 16 562 ton potravín, čo je v prepočte 40 miliónov porcií jedla zadarmo. Ide o úžasné číslo aj preto, že tým zároveň zmierňujeme dosah potravín na našu planétu, keďže sa do roku 2030 môžu stať najväčším zdrojom globálnych emisií."Vo finančnom roku 2023/2024 Tesco podporiloNajvyššiu hodnotu, až 9,5 milióna eur, tvorilo darovanie potravín na pomoc ľuďom v núdzi. Tesco každý deň daruje nepredané potraviny zo všetkých 181 predajní Potravinovej banke Slovenska a jej lokálnym partnerom, ktoré ich ďalej distribuujú tým, ktorí ich najviac potrebujú. Stále dobré potraviny tak nekončia v koši, ale pomáhajú ľuďom v náročných životných situáciách.Okrem darovania potravín, Tesco v roku 2023/2024 podporilo lokálne projekty cez grantové programy –Medzi 462 projektov reťazec rozdelil takmer 400-tisíc eur. Nový grantový program Správne začiatky práve vlani nahradil po 15. edíciách program Vy rozhodujete, my pomáhame. Správne začiatky podporujú projekty pre rozvoj detí a mladých ľudí do 26 rokov.K ďalším podporám, ktoré reťazec zrealizoval počas minulého finančného roka, patrí napríkladpredajní pre lokálne komunity, alebo interná zbierka, kde si môžu kolegyne a kolegovia navzájom finančne pomôcť v náročných životných situáciách. Tesco fond pravidelne navyšuje hodnotu darovaných príspevkov. Reťazec podporuje aj množstvo ďalších aktivít a eventov ako Deň narcisov, kde Tesco pravidelne podporuje svojich partnerov finančne, produktovo, propagáciou či dobrovoľníctvom.Informačný servis