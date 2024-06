Chystáte sa na kúpalisko či k jazeru? Mestská polícia v Bratislave upozorňuje na zlodejov

Odporúčajú využiť skrinky

Pozor aj na vozidlo

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

22.6.2024 (SITA.sk) - Mestská polícia (MsP) Bratislava vyzýva ľudí, aby si pri pobyte pri vode dali pozor na zlodejov.„Kúpaliská a prírodné jazerá sú v lete jednými z najvyhľadávanejších lokalít. Čím viac ľudí, tým väčšie lákadlo pre zlodejov,“ upozorňuje MsP s tým, že každý rok sa zlodeji snažia využiť masy ľudí smerujúce na kúpaliská a ich neopatrnosť, pričom dokážu využiť aj chvíľkovú nepozornosť.Mestskí policajti odporúčajú nechať si veľký finančný obnos, platobné karty a iné cennosti doma. „Vezmite si na kúpalisko len toľko peňazí, koľko viete, že reálne využijete,“ radí MsP.Miesto pri vode, kde majú ľudia osobné veci, by nikdy nemalo zostať bez dozoru. Ideálne je, aby naň vždy dohliadala aspoň jedna osoba.„Na mnohých kúpaliskách je napríklad možnosť odložiť si svoje osobné veci do skriniek, odporúčame ju využiť,“ dodáva MsP.Vodičov vyzývajú, aby pred opustením vozidla skontrolovali, či zatvorili všetky okná a riadne ho uzamkli.„Na viditeľných miestach nenechávajte svoje osobné veci, doklady, kabelky, peniaze, mobilné telefóny, notebooky či iné cennosti. To platí, aj ak auto opúšťate len na kratší čas,“ upozorňuje MsP.Majiteľov psov tiež žiadajú o rešpektovanie prípadného zákazu vstupu psov do prírodnej vodnej plochy. V prípade porušenia zákazu im hrozí pokuta.